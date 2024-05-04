В Екатеринбурге к утру 5 мая на дорогах образовался гололед. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«За ночь подморозило. Кругом сплошной каток», — рассказал журналист.
Свердловские власти готовились к таким последствиям стихии, которая обрушилась на регион 4 мая. Из-за ледяного дождя и обильных снежных осадках были перебои с электричеством, а трассы закрывали. Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков срочно собирал мэров и министров для обсуждения мер по предотвращению чрезвычайных ситуаций из-за непогоды. Шмыков отмечал, что регион ждут непростые ночь и утро.
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