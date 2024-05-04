04 мая 2024

Улицы Екатеринбурга превратились в «каток» из-за непогоды. Видео

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Неубранные дороги после снегопада. Екатеринбург, тротуар, зима, прохожий, гололед, неубранный снег
После погодного коллапса в Екатеринбурге образовался гололед Фото:

В Екатеринбурге к утру 5 мая на дорогах образовался гололед. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«За ночь подморозило. Кругом сплошной каток», — рассказал журналист.

Свердловские власти готовились к таким последствиям стихии, которая обрушилась на регион 4 мая. Из-за ледяного дождя и обильных снежных осадках были перебои с электричеством, а трассы закрывали. Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков срочно собирал мэров и министров для обсуждения мер по предотвращению чрезвычайных ситуаций из-за непогоды. Шмыков отмечал, что регион ждут непростые ночь и утро.

Всю актуальную информацию URA.RU собирает в режиме онлайн.

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В Екатеринбурге к утру 5 мая на дорогах образовался гололед. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «За ночь подморозило. Кругом сплошной каток», — рассказал журналист. Свердловские власти готовились к таким последствиям стихии, которая обрушилась на регион 4 мая. Из-за ледяного дождя и обильных снежных осадках были перебои с электричеством, а трассы закрывали. Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков срочно собирал мэров и министров для обсуждения мер по предотвращению чрезвычайных ситуаций из-за непогоды. Шмыков отмечал, что регион ждут непростые ночь и утро. Всю актуальную информацию URA.RU собирает в режиме онлайн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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