Второй за день иностранный посол срочно прибыл в МИД РФ

Посол Франции Пьер Леви прибыл в МИД РФ
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Клипарт. Сургут, портфель, руки чиновника, дипломат
О причинах визита ничего неизвестно на данный момент Фото:

Посол Франции в России Пьер Леви прибыл в Министерство иностранных дел РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«Посол Франции прибыл в МИД РФ», — отметил корреспондент агентства. Однако о причинах визита не сообщается.

Ранее британский посол в России Найджел Кейси прибыл в здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Какие темы обсуждались с дипломатом, на данный момент неизвестно.

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Посол Франции в России Пьер Леви прибыл в Министерство иностранных дел РФ. Об этом сообщает ТАСС. «Посол Франции прибыл в МИД РФ», — отметил корреспондент агентства. Однако о причинах визита не сообщается. Ранее британский посол в России Найджел Кейси прибыл в здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Какие темы обсуждались с дипломатом, на данный момент неизвестно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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