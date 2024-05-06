Второй за день иностранный посол срочно прибыл в МИД РФ

О причинах визита ничего неизвестно на данный момент
Посол Франции в России Пьер Леви прибыл в Министерство иностранных дел РФ. Об этом сообщает ТАСС.
«Посол Франции прибыл в МИД РФ», — отметил корреспондент агентства. Однако о причинах визита не сообщается.
Ранее британский посол в России Найджел Кейси прибыл в здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Какие темы обсуждались с дипломатом, на данный момент неизвестно.
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