Второй за день иностранный посол срочно прибыл в МИД РФ

Посол Франции Пьер Леви прибыл в МИД РФ

06 мая 2024 в 17:06 Размер текста - 17 +

О причинах визита ничего неизвестно на данный момент Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Посол Франции в России Пьер Леви прибыл в Министерство иностранных дел РФ. Об этом сообщает ТАСС. «Посол Франции прибыл в МИД РФ», — отметил корреспондент агентства. Однако о причинах визита не сообщается. Ранее британский посол в России Найджел Кейси прибыл в здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Какие темы обсуждались с дипломатом, на данный момент неизвестно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Посол Франции в России Пьер Леви прибыл в Министерство иностранных дел РФ. Об этом сообщает ТАСС. «Посол Франции прибыл в МИД РФ», — отметил корреспондент агентства. Однако о причинах визита не сообщается. Ранее британский посол в России Найджел Кейси прибыл в здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Какие темы обсуждались с дипломатом, на данный момент неизвестно.