Посла Великобритании Найджела Кейси вызвали в МИД России

06 мая 2024 в 15:29 Размер текста - 17 +

Посла срочно вызвали в МИД РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Посол Великобритании в России Найджел Кейси был вызван в Министерство иностранных дел страны в понедельник. Об сообщает российское внешнеполитическое ведомство. «Посол Великобритании вызван в МИД России», — сказали в министерстве. Сообщение передает РИА Новости. Причины и темы, которые будут обсуждаться в ходе встречи с британским дипломатом, пока не сообщаются. Ожидается, что дополнительная информация может быть предоставлена после проведения встречи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Посол Великобритании в России Найджел Кейси был вызван в Министерство иностранных дел страны в понедельник. Об сообщает российское внешнеполитическое ведомство. «Посол Великобритании вызван в МИД России», — сказали в министерстве. Сообщение передает РИА Новости. Причины и темы, которые будут обсуждаться в ходе встречи с британским дипломатом, пока не сообщаются. Ожидается, что дополнительная информация может быть предоставлена после проведения встречи.