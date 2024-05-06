Посла Великобритании Найджела Кейси вызвали в МИД России

Посла срочно вызвали в МИД РФ
Посол Великобритании в России Найджел Кейси был вызван в Министерство иностранных дел страны в понедельник. Об сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
«Посол Великобритании вызван в МИД России», — сказали в министерстве. Сообщение передает РИА Новости.
Причины и темы, которые будут обсуждаться в ходе встречи с британским дипломатом, пока не сообщаются. Ожидается, что дополнительная информация может быть предоставлена после проведения встречи.
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