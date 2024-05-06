Посла Великобритании Найджела Кейси вызвали в МИД России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, министерство иностранных дел рф, мид
Посла срочно вызвали в МИД РФ Фото:

Посол Великобритании в России Найджел Кейси был вызван в Министерство иностранных дел страны в понедельник. Об сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

«Посол Великобритании вызван в МИД России», — сказали в министерстве. Сообщение передает РИА Новости.

Причины и темы, которые будут обсуждаться в ходе встречи с британским дипломатом, пока не сообщаются. Ожидается, что дополнительная информация может быть предоставлена после проведения встречи.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Посол Великобритании в России Найджел Кейси был вызван в Министерство иностранных дел страны в понедельник. Об сообщает российское внешнеполитическое ведомство. «Посол Великобритании вызван в МИД России», — сказали в министерстве. Сообщение передает РИА Новости. Причины и темы, которые будут обсуждаться в ходе встречи с британским дипломатом, пока не сообщаются. Ожидается, что дополнительная информация может быть предоставлена после проведения встречи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...