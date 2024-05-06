Бывший пермский вице-премьер Кокшаров нашел новую работу в Кунгуре

06 мая 2024 в 17:30 Размер текста - 17 +

Роман Кокшаров ушел из правительства в январе 2019 года Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Бывший зампред правительства Пермского края Роман Кокшаров, который считался куратором муниципальной реформы в регионе, впервые официально трудоустроился после увольнения с госслужбы. Он занял пост замдиректора в колледже «Кунгурский центр образования №1». Как рассказал URA.RU сам Кокшаров, он приступил к работе с 1 апреля. «Мне понятна специфика работы. Хочу передать опыт детям, студентам. Опыт у меня большой», — отметил Кокшаров. Он пояснил, что в его обязанности входят «все вопросы, кроме учебной части». Роман Кокшаров, который считался «серым кардиналом» пермской политики, ушел из правительства в январе 2019 года. Позже его признали виновным в незаконной предпринимательской деятельности и в превышении должностных полномочий. Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно, а также запретили на этот же срок занимать должности на государственной и муниципальной службе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший зампред правительства Пермского края Роман Кокшаров, который считался куратором муниципальной реформы в регионе, впервые официально трудоустроился после увольнения с госслужбы. Он занял пост замдиректора в колледже «Кунгурский центр образования №1». Как рассказал URA.RU сам Кокшаров, он приступил к работе с 1 апреля. «Мне понятна специфика работы. Хочу передать опыт детям, студентам. Опыт у меня большой», — отметил Кокшаров. Он пояснил, что в его обязанности входят «все вопросы, кроме учебной части». Роман Кокшаров, который считался «серым кардиналом» пермской политики, ушел из правительства в январе 2019 года. Позже его признали виновным в незаконной предпринимательской деятельности и в превышении должностных полномочий. Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно, а также запретили на этот же срок занимать должности на государственной и муниципальной службе.