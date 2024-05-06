Бывший пермский вице-премьер Кокшаров нашел новую работу в Кунгуре

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Открытое заседание правительства. Пермь, кокшаров роман
Роман Кокшаров ушел из правительства в январе 2019 года Фото:

Бывший зампред правительства Пермского края Роман Кокшаров, который считался куратором муниципальной реформы в регионе, впервые официально трудоустроился после увольнения с госслужбы. Он занял пост замдиректора в колледже «Кунгурский центр образования №1». Как рассказал URA.RU сам Кокшаров, он приступил к работе с 1 апреля.

«Мне понятна специфика работы. Хочу передать опыт детям, студентам. Опыт у меня большой», — отметил Кокшаров. Он пояснил, что в его обязанности входят «все вопросы, кроме учебной части».

Роман Кокшаров, который считался «серым кардиналом» пермской политики, ушел из правительства в январе 2019 года. Позже его признали виновным в незаконной предпринимательской деятельности и в превышении должностных полномочий. Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно, а также запретили на этот же срок занимать должности на государственной и муниципальной службе.

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Бывший зампред правительства Пермского края Роман Кокшаров, который считался куратором муниципальной реформы в регионе, впервые официально трудоустроился после увольнения с госслужбы. Он занял пост замдиректора в колледже «Кунгурский центр образования №1». Как рассказал URA.RU сам Кокшаров, он приступил к работе с 1 апреля. «Мне понятна специфика работы. Хочу передать опыт детям, студентам. Опыт у меня большой», — отметил Кокшаров. Он пояснил, что в его обязанности входят «все вопросы, кроме учебной части». Роман Кокшаров, который считался «серым кардиналом» пермской политики, ушел из правительства в январе 2019 года. Позже его признали виновным в незаконной предпринимательской деятельности и в превышении должностных полномочий. Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно, а также запретили на этот же срок занимать должности на государственной и муниципальной службе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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