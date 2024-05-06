Какие выплаты положены ветеранам ВОВ в Пермском крае к Дню Победы. Инфографика

В Пермском крае ветеранам ВОВ выплатят по 10 тысяч рублей к Дню Победы

07 мая 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

В Пермском крае 201 ветеран ВОВ получит единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним жители получат единовременные федеральные и региональные выплаты к Дню Победы. Сумма выплат составит 10 и пять тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе министерства труда и социального развития региона. «К Дню Победы ветеранам за счет федерального бюджета выплачивается 10 тысяч рублей. В этом году такую выплату получит 201 человек — это участники и инвалиды Великой Отечественной войны», — пояснили агентству в ведомстве. Региональные выплаты в размере 5 000 рублей получат порядка пяти тысяч пермяков. Деньги положены награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшим узникам концлагерей и труженикам тыла. Сегодня в Прикамье проживает около 5500 ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий. В минсоцразвития края отмечают, что 210 ветеранов перешагнули 100-летний рубеж. Федеральная выплата ко Дню Победы составит 10 тысяч рублей, а региональная — 5 тысяч рублей Инфографика URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним жители получат единовременные федеральные и региональные выплаты к Дню Победы. Сумма выплат составит 10 и пять тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе министерства труда и социального развития региона. «К Дню Победы ветеранам за счет федерального бюджета выплачивается 10 тысяч рублей. В этом году такую выплату получит 201 человек — это участники и инвалиды Великой Отечественной войны», — пояснили агентству в ведомстве. Региональные выплаты в размере 5 000 рублей получат порядка пяти тысяч пермяков. Деньги положены награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшим узникам концлагерей и труженикам тыла. Сегодня в Прикамье проживает около 5500 ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий. В минсоцразвития края отмечают, что 210 ветеранов перешагнули 100-летний рубеж.