В Пермском крае ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним жители получат единовременные федеральные и региональные выплаты к Дню Победы. Сумма выплат составит 10 и пять тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе министерства труда и социального развития региона.
«К Дню Победы ветеранам за счет федерального бюджета выплачивается 10 тысяч рублей. В этом году такую выплату получит 201 человек — это участники и инвалиды Великой Отечественной войны», — пояснили агентству в ведомстве. Региональные выплаты в размере 5 000 рублей получат порядка пяти тысяч пермяков. Деньги положены награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшим узникам концлагерей и труженикам тыла.
Сегодня в Прикамье проживает около 5500 ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий. В минсоцразвития края отмечают, что 210 ветеранов перешагнули 100-летний рубеж.
Федеральная выплата ко Дню Победы составит 10 тысяч рублей, а региональная — 5 тысяч рублей
Инфографика URA.RU
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В Пермском крае ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним жители получат единовременные федеральные и региональные выплаты к Дню Победы. Сумма выплат составит 10 и пять тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе министерства труда и социального развития региона. «К Дню Победы ветеранам за счет федерального бюджета выплачивается 10 тысяч рублей. В этом году такую выплату получит 201 человек — это участники и инвалиды Великой Отечественной войны», — пояснили агентству в ведомстве. Региональные выплаты в размере 5 000 рублей получат порядка пяти тысяч пермяков. Деньги положены награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшим узникам концлагерей и труженикам тыла. Сегодня в Прикамье проживает около 5500 ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий. В минсоцразвития края отмечают, что 210 ветеранов перешагнули 100-летний рубеж.