В Екатеринбурге сбили курьера на велосипеде. Видео

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Сотрудники ГИБДД на дежурстве. Екатеринбург, машина дпс, тротуарная плитка, церковь, велосипед, забор, парковка, автомобильный поток
Велосипед отбросило в сторону (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Щербакова сбили курьера на велосипеде. Очевидцы предполагают, что насмерть. Такое видео появилось в соцсетях.

«На улице Щербакова сбили велокурьера», — передает telegram-канал «Бандитский центр». Очевидец, снявший инцидент на видео, предположил, что сбили насмерть. Также на кадрах видно, что велосипед отбросило в сторону.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую ГИБДД. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге на улице Щербакова сбили курьера на велосипеде. Очевидцы предполагают, что насмерть. Такое видео появилось в соцсетях. «На улице Щербакова сбили велокурьера», — передает telegram-канал «Бандитский центр». Очевидец, снявший инцидент на видео, предположил, что сбили насмерть. Также на кадрах видно, что велосипед отбросило в сторону. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую ГИБДД. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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