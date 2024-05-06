Велосипед отбросило в сторону (архивное фото)
В Екатеринбурге на улице Щербакова сбили курьера на велосипеде. Очевидцы предполагают, что насмерть. Такое видео появилось в соцсетях.
«На улице Щербакова сбили велокурьера», — передает telegram-канал «Бандитский центр». Очевидец, снявший инцидент на видео, предположил, что сбили насмерть. Также на кадрах видно, что велосипед отбросило в сторону.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую ГИБДД. Ответ ожидается.
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