В Екатеринбурге сбили курьера на велосипеде. Видео

06 мая 2024 в 23:14 Размер текста - 17 +

Велосипед отбросило в сторону (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге на улице Щербакова сбили курьера на велосипеде. Очевидцы предполагают, что насмерть. Такое видео появилось в соцсетях. «На улице Щербакова сбили велокурьера», — передает telegram-канал «Бандитский центр». Очевидец, снявший инцидент на видео, предположил, что сбили насмерть. Также на кадрах видно, что велосипед отбросило в сторону. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую ГИБДД. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на улице Щербакова сбили курьера на велосипеде. Очевидцы предполагают, что насмерть. Такое видео появилось в соцсетях. «На улице Щербакова сбили велокурьера», — передает telegram-канал «Бандитский центр». Очевидец, снявший инцидент на видео, предположил, что сбили насмерть. Также на кадрах видно, что велосипед отбросило в сторону. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую ГИБДД. Ответ ожидается.