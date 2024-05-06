В Перми экс-директор Дягилевской гимназии просит помощи у Путина

07 мая 2024 в 13:00 Размер текста - 17 +

Борьба за Дягилевскую гимназию вышла на новый уровень Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Бывший директор Дягилевской гимназии в Перми Раиса Зобачева, ныне возглавляющая музей учреждения «Дом Дягилева» обратилась к президенту РФ Владимиру Путину. Он просит решать конфликт, который возник после решения городских чиновников передать часть помещений гимназий для обучения детей из школы №21, которую не могут отремонтировать несколько лет. «Настали трудные времена для гимназии, поэтому я с большой надеждой обращаюсь к Вам за помощью, как к грамотному, сильному, умному и справедливому руководителю великой России. Огромная просьба разобраться с проблемой, возникшей вокруг двух учебных заведений города Перми. Одному учебному заведению не находят помещения, в другом учебном заведении хотят убить все то, что годами создавалось», — пишет Зобачева. Текст обращения есть распоряжении URA.RU. Бывший директор гимназии подчеркивает, что решить вопрос с ремонтом 21-й школы чиновники не могут три года: «До настоящего времени проект даже не прошел госэкспертизу. Возникает вопрос, что делают чиновники и куда уходят государственные деньги. Путем вселения школы №21 в гимназию №11 проблема остается не решенной». Зобачева, в частности, просит президента установить и привлечь к ответственности должностных лиц, которые должны были контролировать ремонт 21-школы. Как ранее рассказывало URA.RU, скандал с «уплотнением» гимназии №11 имени Сергея Дягилева разгорелся в начале апреля. Исторический корпус департамент образования решил «временно» передать для обучения детей из школы №21, что вызвало недовольство родителей и учителей гимназии. Глава Перми Эдуард Соснин назвал решение департамента единственно возможным. Раиса Зобачева возглавляла гимназию с 1975 года, с поста директора она ушла в конце 2023 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший директор Дягилевской гимназии в Перми Раиса Зобачева, ныне возглавляющая музей учреждения «Дом Дягилева» обратилась к президенту РФ Владимиру Путину. Он просит решать конфликт, который возник после решения городских чиновников передать часть помещений гимназий для обучения детей из школы №21, которую не могут отремонтировать несколько лет. «Настали трудные времена для гимназии, поэтому я с большой надеждой обращаюсь к Вам за помощью, как к грамотному, сильному, умному и справедливому руководителю великой России. Огромная просьба разобраться с проблемой, возникшей вокруг двух учебных заведений города Перми. Одному учебному заведению не находят помещения, в другом учебном заведении хотят убить все то, что годами создавалось», — пишет Зобачева. Текст обращения есть распоряжении URA.RU. Бывший директор гимназии подчеркивает, что решить вопрос с ремонтом 21-й школы чиновники не могут три года: «До настоящего времени проект даже не прошел госэкспертизу. Возникает вопрос, что делают чиновники и куда уходят государственные деньги. Путем вселения школы №21 в гимназию №11 проблема остается не решенной». Зобачева, в частности, просит президента установить и привлечь к ответственности должностных лиц, которые должны были контролировать ремонт 21-школы. Как ранее рассказывало URA.RU, скандал с «уплотнением» гимназии №11 имени Сергея Дягилева разгорелся в начале апреля. Исторический корпус департамент образования решил «временно» передать для обучения детей из школы №21, что вызвало недовольство родителей и учителей гимназии. Глава Перми Эдуард Соснин назвал решение департамента единственно возможным. Раиса Зобачева возглавляла гимназию с 1975 года, с поста директора она ушла в конце 2023 года.