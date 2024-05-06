Челябинские фрукты отправили на экспорт в Китай, США и еще 18 стран

07 мая 2024 в 10:48 Размер текста - 17 +

Челябинские экспортеры отправили за рубеж тонны садовой продукции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свежие и сухие фрукты из Челябинской области экспортированы в Китай, США, Турцию и другие страны. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, за месяц за рубеж отправлено более 40 тысяч тонн растительной продукции. «За апрель с территории Челябинской области было отправлено на экспорт 1774 партии продукции растительного происхождения. Совокупно вес товаров составил 40,6 тысячи тонн», — уточнили URA.RU в Россельхознадзоре. Среди экспортированной продукции были не только фрукты, но и овощи, зерно, его переработанные продукты, пиломатериалы и цветочная продукция. Челябинцы экспортировали 520,5 тысячи саженцев плодово-декоративных культур и сеянцев хвойных деревьев, 397 штук крепежного материала из древесины. Продукция отправилась в Абхазию, Азербайджан, Армению, Беларусь, Вьетнам, Германию, Грузию, Индию, Казахстан, Киргизию, Литву, Мали, Монголию, Польшу, Корею и по другим направлениям. Особое внимание Россельхознадзор уделил фитосанитарному контролю. При проведении лабораторных исследований подкарантинной продукции экспорта установлено 19 случаев заражения карантинными видами щитовок. Наличие на плодах щитовок является допустимым и не является причиной для запрета экспорта. Отправленная за рубеж продукция соответствовала требованиям стран-импортеров. Накануне сообщалось о том, что в апреле за рубеж каши и муку отправила «Макфа». Всего холдинг экспортировал 60,6 тонны продукции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свежие и сухие фрукты из Челябинской области экспортированы в Китай, США, Турцию и другие страны. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, за месяц за рубеж отправлено более 40 тысяч тонн растительной продукции. «За апрель с территории Челябинской области было отправлено на экспорт 1774 партии продукции растительного происхождения. Совокупно вес товаров составил 40,6 тысячи тонн», — уточнили URA.RU в Россельхознадзоре. Среди экспортированной продукции были не только фрукты, но и овощи, зерно, его переработанные продукты, пиломатериалы и цветочная продукция. Челябинцы экспортировали 520,5 тысячи саженцев плодово-декоративных культур и сеянцев хвойных деревьев, 397 штук крепежного материала из древесины. Продукция отправилась в Абхазию, Азербайджан, Армению, Беларусь, Вьетнам, Германию, Грузию, Индию, Казахстан, Киргизию, Литву, Мали, Монголию, Польшу, Корею и по другим направлениям. Особое внимание Россельхознадзор уделил фитосанитарному контролю. При проведении лабораторных исследований подкарантинной продукции экспорта установлено 19 случаев заражения карантинными видами щитовок. Наличие на плодах щитовок является допустимым и не является причиной для запрета экспорта. Отправленная за рубеж продукция соответствовала требованиям стран-импортеров. Накануне сообщалось о том, что в апреле за рубеж каши и муку отправила «Макфа». Всего холдинг экспортировал 60,6 тонны продукции.