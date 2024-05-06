В Перми выбрали подрядчика для строительства многофункциональной арены

07 мая 2024 в 11:29 Размер текста - 17 +

На объекте будет 10,5 тысяч зрительских мест Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми объявили итоги конкурса по поиску подрядчика для строительства многофункциональной спортивной арены. Им стала компания ООО «Максигрупп». «Аукцион на право строительства многофункциональной спортивной арены в Перми выиграло ООО „Максигрупп“. Стоимость контракта составит 19 млрд рублей», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на Фонд развития Пермского края. Уточняется, что по условиям контракта застройщик обязан построить арену в течении 40 месяцев. ООО «Макисгрупп» входит входит группу «ТЭН», которая возвела в Москве и Московской области ледовый дворец в квартале «Парк Легенд», Комплекс водного спорта, Музей хоккея. Ранее стало известно, что спортивный объект будет высотой в пять этажей. В нем сделают две арены: основную и тренировочную. На основной установят 10 тысяч мест для зрителей, а на тренировочной — 500 мест. При этом стоимость строительства арены пересматривали два раза. Летом 2023 года на нее выделили 18,6 млрд рублей. А в декабре этого же года стоимость увеличили до 19,4 млрд рублей и объявили конкурс на поиски подрядчика. Позже конкурс отменили, а стоимость арены хотели пересмотреть, но в итоге сумма финансирования осталась прежней. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми объявили итоги конкурса по поиску подрядчика для строительства многофункциональной спортивной арены. Им стала компания ООО «Максигрупп». «Аукцион на право строительства многофункциональной спортивной арены в Перми выиграло ООО „Максигрупп“. Стоимость контракта составит 19 млрд рублей», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на Фонд развития Пермского края. Уточняется, что по условиям контракта застройщик обязан построить арену в течении 40 месяцев. ООО «Макисгрупп» входит входит группу «ТЭН», которая возвела в Москве и Московской области ледовый дворец в квартале «Парк Легенд», Комплекс водного спорта, Музей хоккея. Ранее стало известно, что спортивный объект будет высотой в пять этажей. В нем сделают две арены: основную и тренировочную. На основной установят 10 тысяч мест для зрителей, а на тренировочной — 500 мест. При этом стоимость строительства арены пересматривали два раза. Летом 2023 года на нее выделили 18,6 млрд рублей. А в декабре этого же года стоимость увеличили до 19,4 млрд рублей и объявили конкурс на поиски подрядчика. Позже конкурс отменили, а стоимость арены хотели пересмотреть, но в итоге сумма финансирования осталась прежней.