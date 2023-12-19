19 декабря 2023

В Перми отложили строительство спортивной арены

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство объектов Всемирных студенческих игр 2023 года. Екатеринбург, строительство стадиона, крытый стадион, крытая арена, спортивное сооружение
Власти региона пересчитают стоимость объекта Фото:

В Перми отменили конкурс на выбор подрядчика для строительства многофункциональной спортивной арены в микрорайоне ДКЖ. Аукцион прервали потому, что власти региона решили пересмотреть стоимость объекта.

«ООО „Пермь Арена“, выступающее концессионером по строительству многофункциональной спортивной арены в Перми, приняло решение об отмене закупки на выбор генерального подрядчика объекта. Это связано с изменением ключевой ставки на прошлой неделе», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на пресс-службу Фонда развития Пермского края.

Уточняется, что из-за повышения ключевой ставки Центробанка необходимо пересмотреть финансовую модель спортивного комплекса. Когда будет посчитана новая стоимость объекта, власти обещают снова запустить конкурс на выбор подрядчика.

Ранее стало известно, что дочерняя компания Фонда развития Пермского края «Пермь Арена» объявила конкурс на выбор подрядчика для строительства многофункционального спортивного комплекса. Объект должны закончить не позднее 1 июля 2027 года. При этом стоимость объекта уже пересматривали. Летом 2023 года комплекс оценивали в 18,6 млрд рублей. В декабре объявили аукцион с начальной ценой — 19,4 млрд рублей.

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В Перми отменили конкурс на выбор подрядчика для строительства многофункциональной спортивной арены в микрорайоне ДКЖ. Аукцион прервали потому, что власти региона решили пересмотреть стоимость объекта. «ООО „Пермь Арена“, выступающее концессионером по строительству многофункциональной спортивной арены в Перми, приняло решение об отмене закупки на выбор генерального подрядчика объекта. Это связано с изменением ключевой ставки на прошлой неделе», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на пресс-службу Фонда развития Пермского края. Уточняется, что из-за повышения ключевой ставки Центробанка необходимо пересмотреть финансовую модель спортивного комплекса. Когда будет посчитана новая стоимость объекта, власти обещают снова запустить конкурс на выбор подрядчика. Ранее стало известно, что дочерняя компания Фонда развития Пермского края «Пермь Арена» объявила конкурс на выбор подрядчика для строительства многофункционального спортивного комплекса. Объект должны закончить не позднее 1 июля 2027 года. При этом стоимость объекта уже пересматривали. Летом 2023 года комплекс оценивали в 18,6 млрд рублей. В декабре объявили аукцион с начальной ценой — 19,4 млрд рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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