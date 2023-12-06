06 декабря 2023

В Перми подорожала стоимость строительства спортивной арены

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство объектов Всемирных студенческих игр 2023 года. Екатеринбург, строительство стадиона, крытый стадион, крытая арена, спортивное сооружение
Объект оценили в 19,4 млрд рублей Фото:

Стоимость строительства спортивной арены в Дзержинском районе увеличили на 800 тысяч рублей. На сайте Единой информационной системы в сфере закупок объявили аукцион на возведение объекта. Начальная цена лота — 19,4 млдр рублей. Ранее проект оценивали в 18,6 млрд рублей.

«Объект закупки: выполнение комплекса работ по строительству объекта спорта „Многофункциональная спортивная арена в г. Перми“. Начальная цена 19,4 млн рублей», — сказано на сайте ЕИС закупки.

Аукцион объявила компания «Пермь-Арена», которая является дочерней организацией Фонда развития Пермского края. По условиям контракта подрядчик должен закончить строительство спорткомплекса не позднее 1 июля 2027 года. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 22 декабря 2023 года. Победителя объявят 28 декабря.

Ранее стало известно, что новый спорткомплекс будет иметь пять этажей. Внутри сделают главную и тренировочную арены, трибуны на 10,5 тысяч зрителей, административные помещениея и спортивные залы.

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Стоимость строительства спортивной арены в Дзержинском районе увеличили на 800 тысяч рублей. На сайте Единой информационной системы в сфере закупок объявили аукцион на возведение объекта. Начальная цена лота — 19,4 млдр рублей. Ранее проект оценивали в 18,6 млрд рублей. «Объект закупки: выполнение комплекса работ по строительству объекта спорта „Многофункциональная спортивная арена в г. Перми“. Начальная цена 19,4 млн рублей», — сказано на сайте ЕИС закупки. Аукцион объявила компания «Пермь-Арена», которая является дочерней организацией Фонда развития Пермского края. По условиям контракта подрядчик должен закончить строительство спорткомплекса не позднее 1 июля 2027 года. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 22 декабря 2023 года. Победителя объявят 28 декабря. Ранее стало известно, что новый спорткомплекс будет иметь пять этажей. Внутри сделают главную и тренировочную арены, трибуны на 10,5 тысяч зрителей, административные помещениея и спортивные залы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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