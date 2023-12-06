В Перми подорожала стоимость строительства спортивной арены

Стоимость строительства спортивной арены в Дзержинском районе увеличили на 800 тысяч рублей. На сайте Единой информационной системы в сфере закупок объявили аукцион на возведение объекта. Начальная цена лота — 19,4 млдр рублей. Ранее проект оценивали в 18,6 млрд рублей.
«Объект закупки: выполнение комплекса работ по строительству объекта спорта „Многофункциональная спортивная арена в г. Перми“. Начальная цена 19,4 млн рублей», — сказано на сайте ЕИС закупки.
Аукцион объявила компания «Пермь-Арена», которая является дочерней организацией Фонда развития Пермского края. По условиям контракта подрядчик должен закончить строительство спорткомплекса не позднее 1 июля 2027 года. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 22 декабря 2023 года. Победителя объявят 28 декабря.
Ранее стало известно, что новый спорткомплекс будет иметь пять этажей. Внутри сделают главную и тренировочную арены, трибуны на 10,5 тысяч зрителей, административные помещениея и спортивные залы.
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