В МЧС показали, как спасали екатеринбуржцев из горящей многоэтажки

На тушение пожара в многоэтажном доме на Союзной, 2 в Екатеринбурге выезжали 37 спасателей. МЧС России в telegram-канале публикует видео, как спасали жильцов.
«В Екатеринбурге произошло возгорание в двухкомнатной квартире. Газодымозащитники МЧС России спасают людей с 21 и нижних этажей», — говорится в сообщении.
По данным МЧС, спасатели ликвидировали пожар на территории площадью 60 квадратных метров. Сейчас в тушении возгорания участвуют 37 специалистов и 15 единиц техники. Из огня был спасен один человек, уточнили в МЧС.
Агентство сообщало, что из квартиры на 21 этаже во время пожара выпал мужчина. Накануне там устроила посиделки компания незнакомых друг другу людей.
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