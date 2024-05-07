В МЧС показали, как спасали екатеринбуржцев из горящей многоэтажки

На спасение людей из горящей многоэтажки в Екатеринбурге выехали 37 спасателей

07 мая 2024 в 13:55 Размер текста - 17 +

Пожарные спасли одного екатеринбуржца Фото: Илья Московец © URA.RU На тушение пожара в многоэтажном доме на Союзной, 2 в Екатеринбурге выезжали 37 спасателей. МЧС России в telegram-канале публикует видео, как спасали жильцов. «В Екатеринбурге произошло возгорание в двухкомнатной квартире. Газодымозащитники МЧС России спасают людей с 21 и нижних этажей», — говорится в сообщении. По данным МЧС, спасатели ликвидировали пожар на территории площадью 60 квадратных метров. Сейчас в тушении возгорания участвуют 37 специалистов и 15 единиц техники. Из огня был спасен один человек, уточнили в МЧС. Агентство сообщало, что из квартиры на 21 этаже во время пожара выпал мужчина. Накануне там устроила посиделки компания незнакомых друг другу людей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На тушение пожара в многоэтажном доме на Союзной, 2 в Екатеринбурге выезжали 37 спасателей. МЧС России в telegram-канале публикует видео, как спасали жильцов. «В Екатеринбурге произошло возгорание в двухкомнатной квартире. Газодымозащитники МЧС России спасают людей с 21 и нижних этажей», — говорится в сообщении. По данным МЧС, спасатели ликвидировали пожар на территории площадью 60 квадратных метров. Сейчас в тушении возгорания участвуют 37 специалистов и 15 единиц техники. Из огня был спасен один человек, уточнили в МЧС. Агентство сообщало, что из квартиры на 21 этаже во время пожара выпал мужчина. Накануне там устроила посиделки компания незнакомых друг другу людей.