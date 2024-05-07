В МЧС показали, как спасали екатеринбуржцев из горящей многоэтажки

На спасение людей из горящей многоэтажки в Екатеринбурге выехали 37 спасателей
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Пожарные спасли одного екатеринбуржца
Пожарные спасли одного екатеринбуржца Фото:

На тушение пожара в многоэтажном доме на Союзной, 2 в Екатеринбурге выезжали 37 спасателей. МЧС России в telegram-канале публикует видео, как спасали жильцов.

«В Екатеринбурге произошло возгорание в двухкомнатной квартире. Газодымозащитники МЧС России спасают людей с 21 и нижних этажей», — говорится в сообщении.

По данным МЧС, спасатели ликвидировали пожар на территории площадью 60 квадратных метров. Сейчас в тушении возгорания участвуют 37 специалистов и 15 единиц техники. Из огня был спасен один человек, уточнили в МЧС.

Агентство сообщало, что из квартиры на 21 этаже во время пожара выпал мужчина. Накануне там устроила посиделки компания незнакомых друг другу людей.

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На тушение пожара в многоэтажном доме на Союзной, 2 в Екатеринбурге выезжали 37 спасателей. МЧС России в telegram-канале публикует видео, как спасали жильцов. «В Екатеринбурге произошло возгорание в двухкомнатной квартире. Газодымозащитники МЧС России спасают людей с 21 и нижних этажей», — говорится в сообщении. По данным МЧС, спасатели ликвидировали пожар на территории площадью 60 квадратных метров. Сейчас в тушении возгорания участвуют 37 специалистов и 15 единиц техники. Из огня был спасен один человек, уточнили в МЧС. Агентство сообщало, что из квартиры на 21 этаже во время пожара выпал мужчина. Накануне там устроила посиделки компания незнакомых друг другу людей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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