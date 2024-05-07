Подробности падения 4-летнего мальчика с 8 этажа в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 4-летний малыш принес стул на балкон и выпал с 8 этажа

07 мая 2024 в 15:38 Размер текста - 17 +

Следователи проверяют разные версии ЧП с ребенком Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Четырехлетний мальчик, выпавший накануне с 8-го этажа в Екатеринбурге, мог принести стул на балкон и высунуться наружу. Такую версию озвучила полиции его мать, которая в момент ЧП отвлеклась по делам. Подробности трагедии URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «В момент трагедии дома были мать и восьмилетний брат малыша. Отец был на работе. Женщина разбудила детей, чтобы отвести в школу и садик, и ушла в туалет. Двери на балкон, по ее словам, в этот момент были закрыты. Вернувшись, она обнаружила старшего сына на кухне и распахнутую на лоджию дверь. Выбежала, там возле открытого окна стоял стул. Малыша она увидела внизу на земле», — рассказал собеседник агентства. Женщина попросила соседей вызвать скорую, а сама занесла ребенка в квартиру. Как уже сообщалось, мальчик получил очень серьезные травмы, за его жизнь борются врачи. Было подозрение на криминальный след в этой истории: медикам показалось, что травмы ребенка не соответствуют полученным при падении с высоты. При этом инсайдер отметил, что семья пострадавшего мальчика характеризуется положительно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Четырехлетний мальчик, выпавший накануне с 8-го этажа в Екатеринбурге, мог принести стул на балкон и высунуться наружу. Такую версию озвучила полиции его мать, которая в момент ЧП отвлеклась по делам. Подробности трагедии URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «В момент трагедии дома были мать и восьмилетний брат малыша. Отец был на работе. Женщина разбудила детей, чтобы отвести в школу и садик, и ушла в туалет. Двери на балкон, по ее словам, в этот момент были закрыты. Вернувшись, она обнаружила старшего сына на кухне и распахнутую на лоджию дверь. Выбежала, там возле открытого окна стоял стул. Малыша она увидела внизу на земле», — рассказал собеседник агентства. Женщина попросила соседей вызвать скорую, а сама занесла ребенка в квартиру. Как уже сообщалось, мальчик получил очень серьезные травмы, за его жизнь борются врачи. Было подозрение на криминальный след в этой истории: медикам показалось, что травмы ребенка не соответствуют полученным при падении с высоты. При этом инсайдер отметил, что семья пострадавшего мальчика характеризуется положительно.