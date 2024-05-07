Министр вернул воду свердловчанам после скандала с директором «Водоканала». Фото, видео

07 мая 2024 в 19:54 Размер текста - 17 +

Жители Первоуральска остались без нормальной воды из-за коммунальных аварий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Свердловский министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов попытался купировать скандал в Первоуральске, вызванный неосторожными высказываниями директора местного «Водоканала» Дениса Ярина. Как стало известно URA.RU, Смирнов, реагируя на жалобы местных жителей, помог вернуть в их дома чистую воду. «Я обратилась к [Смирнову] по вопросу качества водопроводной воды. Вопрос решили. Спасибо ему огромное — не первый раз обращаюсь, всегда вопросы решаются. Все бы руководители относились так ответственно к своим обязанностям, было бы нам всем счастье», — поделилась собеседница. К сообщению она прикрепила фото воды «до» — на ее качество один из жителей пожаловался Ярину, но тот дал формальную отписку, и после обращения к Смирнову — на видео из-под крана действительно течет чистая вода. Ржавая вода появилась в домах жителей Первоуральска после коммунальных аварий на фоне снежного коллапса. Как ранее писало URA.RU, один из жителей оставил у Ярина на странице комментарий с просьбой вернуть чистую воду, на что тот ответил «мы ее не забирали, от нас [Водоканала] она идет чистая». Многие сочли такой ответ грубым, учитывая, что вскоре после этого Ярин опубликовал на странице другое сообщение, в котором назвал «плаксами» тех, кто скринит переписки с ним и выкладывает в открытом доступе. В беседе с URA.RU Ярин пояснял, что не подразумевал под плаксами тех, кто жаловался ему на воду, а лаконичным его ответ был лишь из-за нехватки времени. «На будущее сделал для себя вывод, что нужно более развернуто отвечать на вопросы», — делился собеседник. Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов попытался купировать скандал в Первоуральске, вызванный неосторожными высказываниями директора местного «Водоканала» Дениса Ярина. Как стало известно URA.RU, Смирнов, реагируя на жалобы местных жителей, помог вернуть в их дома чистую воду. «Я обратилась к [Смирнову] по вопросу качества водопроводной воды. Вопрос решили. Спасибо ему огромное — не первый раз обращаюсь, всегда вопросы решаются. Все бы руководители относились так ответственно к своим обязанностям, было бы нам всем счастье», — поделилась собеседница. К сообщению она прикрепила фото воды «до» — на ее качество один из жителей пожаловался Ярину, но тот дал формальную отписку, и после обращения к Смирнову — на видео из-под крана действительно течет чистая вода. Ржавая вода появилась в домах жителей Первоуральска после коммунальных аварий на фоне снежного коллапса. Как ранее писало URA.RU, один из жителей оставил у Ярина на странице комментарий с просьбой вернуть чистую воду, на что тот ответил «мы ее не забирали, от нас [Водоканала] она идет чистая». Многие сочли такой ответ грубым, учитывая, что вскоре после этого Ярин опубликовал на странице другое сообщение, в котором назвал «плаксами» тех, кто скринит переписки с ним и выкладывает в открытом доступе. В беседе с URA.RU Ярин пояснял, что не подразумевал под плаксами тех, кто жаловался ему на воду, а лаконичным его ответ был лишь из-за нехватки времени. «На будущее сделал для себя вывод, что нужно более развернуто отвечать на вопросы», — делился собеседник.