ВС РФ атаковали заводы в Киеве

Вооруженные силы России нанесли серию ударов по промышленным зонам в Киеве. В частности, по району вагоноремонтного завода Дарницкого и авиазавода Антонова. Об этом сообщил координатор Николаевского Подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на информацию от своих коллег.
«В 5.15 в Киеве прилет по левому берегу Днепра, в район Дарницкого вагоноремонтного завода. В 5.30 прилет по правому берегу, в направлении авиационного завода Антонова, с мощной детонацией и сильным взрывом», — рассказал Лебедев РИА Новости.
По его данным, утром также был удар в Броварском районе Киевской области. Ударная волна разошлась на несколько километров. Минобороны России не комментировало сообщения об ударах по заводу.
Также утром в нескольких областях Украины произошли взрывы. Были поражены объекты энергетической инфраструктуры в Полтавском районе, Киевская ГЭС и БурштынскаяТЭС, сообщали местные чиновники СМИ.
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