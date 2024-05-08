ВС РФ атаковали заводы в Киеве

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Вооруженные силы России нанесли серию ударов на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России нанесли серию ударов по промышленным зонам в Киеве. В частности, по району вагоноремонтного завода Дарницкого и авиазавода Антонова. Об этом сообщил координатор Николаевского Подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на информацию от своих коллег.

«В 5.15 в Киеве прилет по левому берегу Днепра, в район Дарницкого вагоноремонтного завода. В 5.30 прилет по правому берегу, в направлении авиационного завода Антонова, с мощной детонацией и сильным взрывом», — рассказал Лебедев РИА Новости.

По его данным, утром также был удар в Броварском районе Киевской области. Ударная волна разошлась на несколько километров. Минобороны России не комментировало сообщения об ударах по заводу.

Также утром в нескольких областях Украины произошли взрывы. Были поражены объекты энергетической инфраструктуры в Полтавском районе, Киевская ГЭС и БурштынскаяТЭС, сообщали местные чиновники СМИ.

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Вооруженные силы России нанесли серию ударов по промышленным зонам в Киеве. В частности, по району вагоноремонтного завода Дарницкого и авиазавода Антонова. Об этом сообщил координатор Николаевского Подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на информацию от своих коллег. «В 5.15 в Киеве прилет по левому берегу Днепра, в район Дарницкого вагоноремонтного завода. В 5.30 прилет по правому берегу, в направлении авиационного завода Антонова, с мощной детонацией и сильным взрывом», — рассказал Лебедев РИА Новости. По его данным, утром также был удар в Броварском районе Киевской области. Ударная волна разошлась на несколько километров. Минобороны России не комментировало сообщения об ударах по заводу. Также утром в нескольких областях Украины произошли взрывы. Были поражены объекты энергетической инфраструктуры в Полтавском районе, Киевская ГЭС и БурштынскаяТЭС, сообщали местные чиновники СМИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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