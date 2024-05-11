В Перми названы самые популярные районы для покупки квартир в новостройках

В Перми предпочитают покупать квартиры в новостройках Мотовилихинского и Дзержинского района. В марте 2024 года в этих районах купили 506 и 193 квартиры соответственно. Такие данные приводят аналитики сервиса «Объектив.рф».
«Потребительские предпочтения при покупке квартир на первичном рынке в марте 2024 года. Продажи по районам: Мотовилихинский — 506 штук, Дзержинский — 193 штуки, Ленинский — 144 штуки», — сказано в исследовании.
Уточняется, что Мотовилихинский район лидирует по продажам квартир с количеством комнат от одной до трех, а также студий. В Дзержинском чаще всего покупают «однушки», а в Ленинском — «двушки». Меньше всего квартир было продано в Орджоникидзевском районе — 56 квартир. Причина такого распределения потребительских предпочтений заключается в том, что в Мотовилихинском районе строится больше жилья, чем в других, сообщил директор АЦ «КД-консалтинг», эксперт сервиса «Объектив.РФ» в Перми Алексей Скоробогач.
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В Перми предпочитают покупать квартиры в новостройках Мотовилихинского и Дзержинского района. В марте 2024 года в этих районах купили 506 и 193 квартиры соответственно. Такие данные приводят аналитики сервиса «Объектив.рф». «Потребительские предпочтения при покупке квартир на первичном рынке в марте 2024 года. Продажи по районам: Мотовилихинский — 506 штук, Дзержинский — 193 штуки, Ленинский — 144 штуки», — сказано в исследовании. Уточняется, что Мотовилихинский район лидирует по продажам квартир с количеством комнат от одной до трех, а также студий. В Дзержинском чаще всего покупают «однушки», а в Ленинском — «двушки». Меньше всего квартир было продано в Орджоникидзевском районе — 56 квартир. Причина такого распределения потребительских предпочтений заключается в том, что в Мотовилихинском районе строится больше жилья, чем в других, сообщил директор АЦ «КД-консалтинг», эксперт сервиса «Объектив.РФ» в Перми Алексей Скоробогач.