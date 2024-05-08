В Екатеринбурге местный житель у выхода из торгового центра «Гринвич» на улице Вайнера напал на таксиста, который выполнял заказ. Причиной конфликта стало то, что таксист якобы создал аварийную ситуацию, припарковавшись для посадки пассажиров, об этом сообщают очевидцы.
«Водитель такси остановился с включенными аварийными огнями и оставил достаточно места для проезда других автомобилей, однако другой участник дорожного движения посчитал его действия неправомерными и начал конфликт», — приводит слова свидетелей telegram-канал «Злой Екатеринбург».
По словам свидетелей, нападавший не только оскорблял водителя такси, но и повредил его автомобиль, сломав боковое зеркало. Несмотря на то, что в указанном месте часто происходит посадка пассажиров такси и это не занимает много времени, агрессивно настроенный мужчина предпочел физическую расправу ожиданию.
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