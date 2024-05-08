В Нижневартовске запустят бесплатный автобус до кладбища

Власти Нижневартовска организуют бесплатный автобус до городского кладбища. Маршрут запустят на один день — 14 мая, когда православные верующие празднуют Радоницу — день поминовения усопших или родительский день.
«14 мая — в день поминовения усопших (Радоница — родительский день) — администрация города организует бесплатный автобусный маршрут от остановочного пункта „Хоккейный корт“ до остановочного пункта „Городское кладбище“. На маршруте с 07.30 до 18.00 будут работать пять автобусов», — сообщили власти Нижневартовска на официальном сайте.
Автобус пойдет по улице 60 лет Октября и Дружбы народов, через Ленина, Маршала Жукова, Северную на Индустриальную и городское кладбище. Общественный транспорт будет отправляться от конечных остановок несколько раз в час:
- от остановочного пункта «Хоккейный корт»: 07.30, 08.00, 08.30, 08.50, 09.10, 09.30, 09.50, 10.10, 10.30, 10.50, 11.20, 11.50, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 17.00;
- от остановочного пункта «Городское кладбище»: 08.25, 08.55, 09.25, 09.45, 10.05, 10.25, 10.45, 11.05, 11.25, 11.45, 12.15, 12.45, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 18.00.
Ранее URA.RU писало, что в крупных городах ХМАО в мае начнут курсировать новые автобусы, запустят новые дачные маршруты. В Сургуте и Югорске пенсионеров будут возить бесплатно.
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