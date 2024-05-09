09 мая 2024
08 мая 2024

Почти половина компаний ХМАО устроит летом пикники, соревнования и фуршеты

© Служба новостей «URA.RU»
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Балет в оперном. Екатеринбург, кейтеринг, фуршет
В 44% компаний ХМАО пройдут летние корпоративы Фото:

В ХМАО 44% процента работодателей планирует устроить своим сотрудникам фуршеты, спортивные соревнования и пикники. Такими данными поделились с URA.RU аналитики SuperJob.

«Этим летом корпоративные мероприятия пройдут в 44% компаний Югры. Среди наиболее популярных форматов — фуршеты, спортивные соревнования и пикники. 36% компаний не планируют проводить летние корпоративы, а 20% пока не определились с решением», — рассказали эксперты.

При этом 9% этих компаний хочет сэкономить и потратить меньшее количество денежных средств, чем в прошлом году. Такую же сумму хотят вложить 33%, а большую — 40%.

После отмены концертов в РФ, Белоруссии и Казахстане российская певица Манижа повысила стоимость своих выступлений на корпоративных мероприятиях. Стоимость одного корпоративного выступления теперь составляет 1,5 миллиона рублей, что на полмиллиона больше, чем в 2023 году.

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В ХМАО 44% процента работодателей планирует устроить своим сотрудникам фуршеты, спортивные соревнования и пикники. Такими данными поделились с URA.RU аналитики SuperJob. «Этим летом корпоративные мероприятия пройдут в 44% компаний Югры. Среди наиболее популярных форматов — фуршеты, спортивные соревнования и пикники. 36% компаний не планируют проводить летние корпоративы, а 20% пока не определились с решением», — рассказали эксперты. При этом 9% этих компаний хочет сэкономить и потратить меньшее количество денежных средств, чем в прошлом году. Такую же сумму хотят вложить 33%, а большую — 40%. После отмены концертов в РФ, Белоруссии и Казахстане российская певица Манижа повысила стоимость своих выступлений на корпоративных мероприятиях. Стоимость одного корпоративного выступления теперь составляет 1,5 миллиона рублей, что на полмиллиона больше, чем в 2023 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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