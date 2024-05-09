Почти половина компаний ХМАО устроит летом пикники, соревнования и фуршеты

В ХМАО 44% процента работодателей планирует устроить своим сотрудникам фуршеты, спортивные соревнования и пикники. Такими данными поделились с URA.RU аналитики SuperJob.
«Этим летом корпоративные мероприятия пройдут в 44% компаний Югры. Среди наиболее популярных форматов — фуршеты, спортивные соревнования и пикники. 36% компаний не планируют проводить летние корпоративы, а 20% пока не определились с решением», — рассказали эксперты.
При этом 9% этих компаний хочет сэкономить и потратить меньшее количество денежных средств, чем в прошлом году. Такую же сумму хотят вложить 33%, а большую — 40%.
После отмены концертов в РФ, Белоруссии и Казахстане российская певица Манижа повысила стоимость своих выступлений на корпоративных мероприятиях. Стоимость одного корпоративного выступления теперь составляет 1,5 миллиона рублей, что на полмиллиона больше, чем в 2023 году.
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