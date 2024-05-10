Огонь распространился на все здание
В Сургуте (ХМАО) вечером 10 мая произошел пожар в двухэтажном доме номер 41 по улице Энтузиастов. В пресс-службе городской мэрии сообщили, что огонь вспыхнул в одной из нежилых квартир.
«10 мая в 22:59 пожарные выехали на улицу Энтузиастов, 41. В одной из нежилых квартир второго этажа произошел пожар. Огонь распространился на другие помещения», — сообщили корреспонденту URA.RU в мэрии Сургута.
Уточняется, что на момент ЧП в здании проживала одна семья. В настоящее время дом частично расселен. В результате произошедшего пострадавших нет.
Пожар в Сургуте в доме на улице Энтузиастов
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