Огонь распространился на все здание Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) вечером 10 мая произошел пожар в двухэтажном доме номер 41 по улице Энтузиастов. В пресс-службе городской мэрии сообщили, что огонь вспыхнул в одной из нежилых квартир.

«10 мая в 22:59 пожарные выехали на улицу Энтузиастов, 41. В одной из нежилых квартир второго этажа произошел пожар. Огонь распространился на другие помещения», — сообщили корреспонденту URA.RU в мэрии Сургута.

Уточняется, что на момент ЧП в здании проживала одна семья. В настоящее время дом частично расселен. В результате произошедшего пострадавших нет.

Пожар в Сургуте в доме на улице Энтузиастов Фото: пресс-служба мэрии Сургута