10 мая 2024
09 мая 2024

В Сургуте вспыхнул пожар в двухэтажном доме. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Прямое попадание в частный дом по улице Ватутина в Донецке, ДНР. Донецк, мчс, пожар, тушение, последствия, обстрел, пожарные
Огонь распространился на все здание Фото:

В Сургуте (ХМАО) вечером 10 мая произошел пожар в двухэтажном доме номер 41 по улице Энтузиастов. В пресс-службе городской мэрии сообщили, что огонь вспыхнул в одной из нежилых квартир.

«10 мая в 22:59 пожарные выехали на улицу Энтузиастов, 41. В одной из нежилых квартир второго этажа произошел пожар. Огонь распространился на другие помещения», — сообщили корреспонденту URA.RU в мэрии Сургута.

Уточняется, что на момент ЧП в здании проживала одна семья. В настоящее время дом частично расселен. В результате произошедшего пострадавших нет.

Пожар в Сургуте в доме на улице Энтузиастов
Пожар в Сургуте в доме на улице Энтузиастов
Фото:

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В Сургуте (ХМАО) вечером 10 мая произошел пожар в двухэтажном доме номер 41 по улице Энтузиастов. В пресс-службе городской мэрии сообщили, что огонь вспыхнул в одной из нежилых квартир. «10 мая в 22:59 пожарные выехали на улицу Энтузиастов, 41. В одной из нежилых квартир второго этажа произошел пожар. Огонь распространился на другие помещения», — сообщили корреспонденту URA.RU в мэрии Сургута. Уточняется, что на момент ЧП в здании проживала одна семья. В настоящее время дом частично расселен. В результате произошедшего пострадавших нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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