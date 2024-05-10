10 мая 2024

В Израиле скончался основатель пермского «Мемориала»* Александр Калих

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме свеча, траур Москва, свеча, траур, мистика, свечка, поминки, гадание
Александр Калих ушел из жизни на 84 году Фото:

В Израиле на 84 году жизни скончался один из создателей и первый председатель пермского «Мемориала» (НКО-иноагент, ликвидирован по решению суда) Александр Калих. Об этом сообщила его жена Ирина Кизилова.

«11 мая скончался известный пермский общественный деятель Александр Калих. Похороны состоятся 12 мая в Афуле (Израиль)», — пишет издание «Новый компаньон» со ссылкой на слова Кизиловой.

Александр Калих был заместителем редактора молодежной газеты «Молодая гвардия», работал в «Звезде» и газете «Время». В 1991 году он стал одним из основателей газеты «Пермские новости», где работал заместителем главного редактора. В 1988 году Калих выступил инициатором создания пермского «Мемориала» и был его председателем на протяжении многих лет.

*«Мемориал» — НКО-иноагент, ликвидирован по решению суда

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Израиле на 84 году жизни скончался один из создателей и первый председатель пермского «Мемориала» (НКО-иноагент, ликвидирован по решению суда) Александр Калих. Об этом сообщила его жена Ирина Кизилова. «11 мая скончался известный пермский общественный деятель Александр Калих. Похороны состоятся 12 мая в Афуле (Израиль)», — пишет издание «Новый компаньон» со ссылкой на слова Кизиловой. Александр Калих был заместителем редактора молодежной газеты «Молодая гвардия», работал в «Звезде» и газете «Время». В 1991 году он стал одним из основателей газеты «Пермские новости», где работал заместителем главного редактора. В 1988 году Калих выступил инициатором создания пермского «Мемориала» и был его председателем на протяжении многих лет. *«Мемориал» — НКО-иноагент, ликвидирован по решению суда
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...