В Израиле скончался основатель пермского «Мемориала»* Александр Калих

11 мая 2024 в 23:09 Размер текста - 17 +

Александр Калих ушел из жизни на 84 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Израиле на 84 году жизни скончался один из создателей и первый председатель пермского «Мемориала» (НКО-иноагент, ликвидирован по решению суда) Александр Калих. Об этом сообщила его жена Ирина Кизилова. «11 мая скончался известный пермский общественный деятель Александр Калих. Похороны состоятся 12 мая в Афуле (Израиль)», — пишет издание «Новый компаньон» со ссылкой на слова Кизиловой. Александр Калих был заместителем редактора молодежной газеты «Молодая гвардия», работал в «Звезде» и газете «Время». В 1991 году он стал одним из основателей газеты «Пермские новости», где работал заместителем главного редактора. В 1988 году Калих выступил инициатором создания пермского «Мемориала» и был его председателем на протяжении многих лет. *«Мемориал» — НКО-иноагент, ликвидирован по решению суда Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Израиле на 84 году жизни скончался один из создателей и первый председатель пермского «Мемориала» (НКО-иноагент, ликвидирован по решению суда) Александр Калих. Об этом сообщила его жена Ирина Кизилова. «11 мая скончался известный пермский общественный деятель Александр Калих. Похороны состоятся 12 мая в Афуле (Израиль)», — пишет издание «Новый компаньон» со ссылкой на слова Кизиловой. Александр Калих был заместителем редактора молодежной газеты «Молодая гвардия», работал в «Звезде» и газете «Время». В 1991 году он стал одним из основателей газеты «Пермские новости», где работал заместителем главного редактора. В 1988 году Калих выступил инициатором создания пермского «Мемориала» и был его председателем на протяжении многих лет. *«Мемориал» — НКО-иноагент, ликвидирован по решению суда