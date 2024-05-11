Возрожденная чулочная фабрика из Лысьвы резко нарастила прибыль

Прибыль «Лысьвенской чулочно-перчаточной фабрики» выросла в три раза за 2023 год

12 мая 2024 в 12:12 Размер текста - 17 +

Бизнес продали с торгов за 7,4 млн рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Прикамский бренд с 80-летней историей — ООО «Лысьвенская чулочно-перчаточная фабрика» (ЛЧПФ) за прошедший год нарастила прибыль с 908 тысяч до 2,6 млн рублей, показав увеличение выручки в 3,5 раза. Эта информация опубликован в финансовом отчете на портале СБИС. «Прибыль ЛЧПФ в 2023 году составила 2 679 тысяч рублей (+ 1 771 тысяча за год). Выручка составила 9 981 тысячу рублей (+ 7 086 тысяч за год). Расходы также возросли на 267% до 7 302 тысяч рублей», — указанно на портале. Ранее компания входила пятерку крупнейших производителей чулочно-носочных изделий в РФ. ЛЧПФ признали банкротом в 2018 году. Позже активы компании выкупил бизнесмен Олег Сасунов, заплатив 7,4 млн рублей. Из купленных площадей сейчас используют примерно половину. Предприниматель зарегистрировал новое ООО с таким же названием. В осени 2022 года на базе фабрики выпускают носки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прикамский бренд с 80-летней историей — ООО «Лысьвенская чулочно-перчаточная фабрика» (ЛЧПФ) за прошедший год нарастила прибыль с 908 тысяч до 2,6 млн рублей, показав увеличение выручки в 3,5 раза. Эта информация опубликован в финансовом отчете на портале СБИС. «Прибыль ЛЧПФ в 2023 году составила 2 679 тысяч рублей (+ 1 771 тысяча за год). Выручка составила 9 981 тысячу рублей (+ 7 086 тысяч за год). Расходы также возросли на 267% до 7 302 тысяч рублей», — указанно на портале. Ранее компания входила пятерку крупнейших производителей чулочно-носочных изделий в РФ. ЛЧПФ признали банкротом в 2018 году. Позже активы компании выкупил бизнесмен Олег Сасунов, заплатив 7,4 млн рублей. Из купленных площадей сейчас используют примерно половину. Предприниматель зарегистрировал новое ООО с таким же названием. В осени 2022 года на базе фабрики выпускают носки.