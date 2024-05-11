Челябинец, чье тело нашли на Изумрудном карьере, стал жертвой мошенников

12 мая 2024 в 22:30 Размер текста - 17 +

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства трагедии Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Молодой челябинец, чье тело обнаружили на Изумрудном карьере, стал жертвой мошенников. Об этом сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. «Тело молодого человека опознал отец. Выяснилось, что челябинец стал жертвой мошенников. Недавно он перевел неизвестным аферистам около 1,5 миллиона рублей», — отметил URA.RU источник. Тело парня, которому примерно 23-24 года, под скалами обнаружили 12 мая около шести утра. В пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Челябинской области корреспонденту URA.RU сообщили, что произошедшее они готовы прокомментировать позже. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Молодой челябинец, чье тело обнаружили на Изумрудном карьере, стал жертвой мошенников. Об этом сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. «Тело молодого человека опознал отец. Выяснилось, что челябинец стал жертвой мошенников. Недавно он перевел неизвестным аферистам около 1,5 миллиона рублей», — отметил URA.RU источник. Тело парня, которому примерно 23-24 года, под скалами обнаружили 12 мая около шести утра. В пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Челябинской области корреспонденту URA.RU сообщили, что произошедшее они готовы прокомментировать позже.