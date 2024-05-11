11 мая 2024

Челябинец, чье тело нашли на Изумрудном карьере, стал жертвой мошенников

© Служба новостей «URA.RU»
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Обзорная по городу. Пермь , полиция, патрульный автомобиль, полицейский уаз
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства трагедии Фото:

Молодой челябинец, чье тело обнаружили на Изумрудном карьере, стал жертвой мошенников. Об этом сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Тело молодого человека опознал отец. Выяснилось, что челябинец стал жертвой мошенников. Недавно он перевел неизвестным аферистам около 1,5 миллиона рублей», — отметил URA.RU источник.

Тело парня, которому примерно 23-24 года, под скалами обнаружили 12 мая около шести утра. В пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Челябинской области корреспонденту URA.RU сообщили, что произошедшее они готовы прокомментировать позже.

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Молодой челябинец, чье тело обнаружили на Изумрудном карьере, стал жертвой мошенников. Об этом сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. «Тело молодого человека опознал отец. Выяснилось, что челябинец стал жертвой мошенников. Недавно он перевел неизвестным аферистам около 1,5 миллиона рублей», — отметил URA.RU источник. Тело парня, которому примерно 23-24 года, под скалами обнаружили 12 мая около шести утра. В пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Челябинской области корреспонденту URA.RU сообщили, что произошедшее они готовы прокомментировать позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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