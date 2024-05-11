Челябинец, чье тело нашли на Изумрудном карьере, стал жертвой мошенников

Молодой челябинец, чье тело обнаружили на Изумрудном карьере, стал жертвой мошенников. Об этом сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.
«Тело молодого человека опознал отец. Выяснилось, что челябинец стал жертвой мошенников. Недавно он перевел неизвестным аферистам около 1,5 миллиона рублей», — отметил URA.RU источник.
Тело парня, которому примерно 23-24 года, под скалами обнаружили 12 мая около шести утра. В пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Челябинской области корреспонденту URA.RU сообщили, что произошедшее они готовы прокомментировать позже.
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