11 мая 2024
10 мая 2024

На Изумрудном карьере в Челябинске нашли тело парня

© Служба новостей «URA.RU»
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Эстафета паралимпийского огня Сочи-2014. Екатеринбург, мигалки, полиция, проблесковый маячок
Обстоятельства дела выясняются Фото:

В Челябинске 12 мая утром на Изумрудном карьере нашли тело молодого человека. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Тело парня, которому примерно 23-24 года, под скалами обнаружили 12 мая около шести утра. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе, сам он сорвался со скалы или нет», — рассказал URA.RU источник.

В пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Челябинской области журналисту URA.RU сообщили, что информация от приемного отдела еще не поступила. Произошедшее они готовы прокомментировать позже.

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В Челябинске 12 мая утром на Изумрудном карьере нашли тело молодого человека. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Тело парня, которому примерно 23-24 года, под скалами обнаружили 12 мая около шести утра. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе, сам он сорвался со скалы или нет», — рассказал URA.RU источник. В пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Челябинской области журналисту URA.RU сообщили, что информация от приемного отдела еще не поступила. Произошедшее они готовы прокомментировать позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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