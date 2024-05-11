На Изумрудном карьере в Челябинске нашли тело парня

12 мая 2024 в 11:22 Размер текста - 17 +

Обстоятельства дела выясняются Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске 12 мая утром на Изумрудном карьере нашли тело молодого человека. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Тело парня, которому примерно 23-24 года, под скалами обнаружили 12 мая около шести утра. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе, сам он сорвался со скалы или нет», — рассказал URA.RU источник. В пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Челябинской области журналисту URA.RU сообщили, что информация от приемного отдела еще не поступила. Произошедшее они готовы прокомментировать позже. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 12 мая утром на Изумрудном карьере нашли тело молодого человека. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Тело парня, которому примерно 23-24 года, под скалами обнаружили 12 мая около шести утра. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе, сам он сорвался со скалы или нет», — рассказал URA.RU источник. В пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Челябинской области журналисту URA.RU сообщили, что информация от приемного отдела еще не поступила. Произошедшее они готовы прокомментировать позже.