При обстреле ВСУ Курской области пострадало семь человек

12 мая 2024 в 23:07 Размер текста - 17 +

В больницы доставили семь человек после обстрела ВСУ Курской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате нападений на территорию Курской области, которые были осуществлены со стороны Украины, пострадали семь человек, включая сотрудников местного аграрного предприятия, женщину и ребенка. Информация об этом поступила от представителей правительства региона. «Вблизи села Волфино Глушковского района с украинского дрона сброшено четыре взрывных устройства на работников одного из местных сельхозпредприятий, проводивших полевые работы. Ранения получили пять человек», — говорится в официальном telegram-канале правительства Курской области. Также в результате обстрела ВСУ поселка Теткино ранили 35-летнюю женщину и 10-летнего ребенка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате нападений на территорию Курской области, которые были осуществлены со стороны Украины, пострадали семь человек, включая сотрудников местного аграрного предприятия, женщину и ребенка. Информация об этом поступила от представителей правительства региона. «Вблизи села Волфино Глушковского района с украинского дрона сброшено четыре взрывных устройства на работников одного из местных сельхозпредприятий, проводивших полевые работы. Ранения получили пять человек», — говорится в официальном telegram-канале правительства Курской области. Также в результате обстрела ВСУ поселка Теткино ранили 35-летнюю женщину и 10-летнего ребенка.