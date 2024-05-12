При обстреле ВСУ Курской области пострадало семь человек

В результате нападений на территорию Курской области, которые были осуществлены со стороны Украины, пострадали семь человек, включая сотрудников местного аграрного предприятия, женщину и ребенка. Информация об этом поступила от представителей правительства региона.
«Вблизи села Волфино Глушковского района с украинского дрона сброшено четыре взрывных устройства на работников одного из местных сельхозпредприятий, проводивших полевые работы. Ранения получили пять человек», — говорится в официальном telegram-канале правительства Курской области. Также в результате обстрела ВСУ поселка Теткино ранили 35-летнюю женщину и 10-летнего ребенка.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В результате нападений на территорию Курской области, которые были осуществлены со стороны Украины, пострадали семь человек, включая сотрудников местного аграрного предприятия, женщину и ребенка. Информация об этом поступила от представителей правительства региона. «Вблизи села Волфино Глушковского района с украинского дрона сброшено четыре взрывных устройства на работников одного из местных сельхозпредприятий, проводивших полевые работы. Ранения получили пять человек», — говорится в официальном telegram-канале правительства Курской области. Также в результате обстрела ВСУ поселка Теткино ранили 35-летнюю женщину и 10-летнего ребенка.