При обстреле ВСУ Курской области пострадало семь человек

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В больницы доставили семь человек после обстрела ВСУ Курской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате нападений на территорию Курской области, которые были осуществлены со стороны Украины, пострадали семь человек, включая сотрудников местного аграрного предприятия, женщину и ребенка. Информация об этом поступила от представителей правительства региона.

«Вблизи села Волфино Глушковского района с украинского дрона сброшено четыре взрывных устройства на работников одного из местных сельхозпредприятий, проводивших полевые работы. Ранения получили пять человек», — говорится в официальном telegram-канале правительства Курской области. Также в результате обстрела ВСУ поселка Теткино ранили 35-летнюю женщину и 10-летнего ребенка.

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В результате нападений на территорию Курской области, которые были осуществлены со стороны Украины, пострадали семь человек, включая сотрудников местного аграрного предприятия, женщину и ребенка. Информация об этом поступила от представителей правительства региона. «Вблизи села Волфино Глушковского района с украинского дрона сброшено четыре взрывных устройства на работников одного из местных сельхозпредприятий, проводивших полевые работы. Ранения получили пять человек», — говорится в официальном telegram-канале правительства Курской области. Также в результате обстрела ВСУ поселка Теткино ранили 35-летнюю женщину и 10-летнего ребенка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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