На СВО погиб мотострелок из Пермского края Вячеслав Бахматов

13 мая 2024 в 18:20 Размер текста - 17 +

Похоронят бойца в поселке Камский Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В зоне спецоперации погиб житель Пермского края Вячеслав Бахматов. На СВО он служил в мотострелковой роте, рассказали в администрации Добрянского городского округа. «Сегодня стало известно о гибели еще одного нашего земляка — Бахматова Вячеслава Александровича. 21 января 2024 года он заключил контракт для прохождения службы в зоне проведения СВО. Служил в должности — номер расчета мотострелкового взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона», — сообщается на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте». Погиб Бахматов 26 февраля. Церемония прощания состоится 16 мая в поселке Камский Добрянского округа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В зоне спецоперации погиб житель Пермского края Вячеслав Бахматов. На СВО он служил в мотострелковой роте, рассказали в администрации Добрянского городского округа. «Сегодня стало известно о гибели еще одного нашего земляка — Бахматова Вячеслава Александровича. 21 января 2024 года он заключил контракт для прохождения службы в зоне проведения СВО. Служил в должности — номер расчета мотострелкового взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона», — сообщается на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте». Погиб Бахматов 26 февраля. Церемония прощания состоится 16 мая в поселке Камский Добрянского округа.