12 мая 2024

На СВО погиб мотострелок из Пермского края Вячеслав Бахматов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мемориал. Траур. Скорбь. Челябинск, гвоздики, цветы, мемориал
Похоронят бойца в поселке Камский Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне спецоперации погиб житель Пермского края Вячеслав Бахматов. На СВО он служил в мотострелковой роте, рассказали в администрации Добрянского городского округа.

«Сегодня стало известно о гибели еще одного нашего земляка — Бахматова Вячеслава Александровича. 21 января 2024 года он заключил контракт для прохождения службы в зоне проведения СВО. Служил в должности — номер расчета мотострелкового взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона», — сообщается на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Погиб Бахматов 26 февраля. Церемония прощания состоится 16 мая в поселке Камский Добрянского округа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В зоне спецоперации погиб житель Пермского края Вячеслав Бахматов. На СВО он служил в мотострелковой роте, рассказали в администрации Добрянского городского округа. «Сегодня стало известно о гибели еще одного нашего земляка — Бахматова Вячеслава Александровича. 21 января 2024 года он заключил контракт для прохождения службы в зоне проведения СВО. Служил в должности — номер расчета мотострелкового взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона», — сообщается на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте». Погиб Бахматов 26 февраля. Церемония прощания состоится 16 мая в поселке Камский Добрянского округа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...