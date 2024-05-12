На СВО погиб мотострелок из Пермского края Вячеслав Бахматов

В зоне спецоперации погиб житель Пермского края Вячеслав Бахматов. На СВО он служил в мотострелковой роте, рассказали в администрации Добрянского городского округа.
«Сегодня стало известно о гибели еще одного нашего земляка — Бахматова Вячеслава Александровича. 21 января 2024 года он заключил контракт для прохождения службы в зоне проведения СВО. Служил в должности — номер расчета мотострелкового взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона», — сообщается на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте».
Погиб Бахматов 26 февраля. Церемония прощания состоится 16 мая в поселке Камский Добрянского округа.
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