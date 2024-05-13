Губернатор Текслер стал лучшим руководителем клуба КХЛ

14 мая 2024 в 02:24 Размер текста - 17 +

Президент ХК «Трактор» Алексей Текслер стал лучшим руководителем клуба в нынешнем сезоне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатора Челябинской области Алексей Текслер, президента хоккейного клуба «Трактор» признали лучшим руководителем клуба Континентальной хоккейной лиги. Он стал первым в истории руководителем региона, получившим приз имени Валентина Сыча. «Это коллективная награда всей системы „Трактора“. В последние годы мы шагнули вперед и это не только спортивный результат. Работаем над инфраструктурой, рядом с ареной „Трактор“ построен тренировочный ледовый комплекс и академия, развивается школа. Все это в совокупности говорит о развитии», — подчеркнул Алексей Текслер. Награду Текслеру вручил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов. Впервые в истории приз имени Валентина Сыча получил руководитель региона. Как сообщал URA.RU, лучшим тренером минувшего сезона КХЛ признали наставника магнитогорского «Металлурга» Андрея Разина. Награду, как лучшему новичку, также вручили вратарю «Металлурга» Илье Набокову, а звание «Железного человека» досталось капитану магнитогорцев Егору Яковлеву. Награждение состоялось в подмосковной Барвихе на церемонии закрытия сезона 2023/2024. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатора Челябинской области Алексей Текслер, президента хоккейного клуба «Трактор» признали лучшим руководителем клуба Континентальной хоккейной лиги. Он стал первым в истории руководителем региона, получившим приз имени Валентина Сыча. «Это коллективная награда всей системы „Трактора“. В последние годы мы шагнули вперед и это не только спортивный результат. Работаем над инфраструктурой, рядом с ареной „Трактор“ построен тренировочный ледовый комплекс и академия, развивается школа. Все это в совокупности говорит о развитии», — подчеркнул Алексей Текслер. Награду Текслеру вручил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов. Впервые в истории приз имени Валентина Сыча получил руководитель региона. Как сообщал URA.RU, лучшим тренером минувшего сезона КХЛ признали наставника магнитогорского «Металлурга» Андрея Разина. Награду, как лучшему новичку, также вручили вратарю «Металлурга» Илье Набокову, а звание «Железного человека» досталось капитану магнитогорцев Егору Яковлеву. Награждение состоялось в подмосковной Барвихе на церемонии закрытия сезона 2023/2024.