13 мая 2024

Тренер магнитогорского «Металлурга» Разин признан лучшим тренером сезона

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«Автомобилист» – «Металлург». Плей-офф. Екатеринбург, разин андрей
Тренер магнитогорского «Металлург» признан лучшим в сезоне КХЛ Фото:

Главный тренер хоккейного клуба «Металлург» Магнитогорска Челябинской области Андрей Разин 13 мая признан лучшим тренером минувшего сезона КХЛ. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Разин признан лучшим тренером. Награждение состоялось в Барвихе на церемонии закрытия сезона 2023/2024», — сообщает агентство.

В минувшем сезоне «Металлург» выиграл Кубок Гагарина. В числе номинантов на звание лучшего претендовали участвуют тренеры «Северстали» Андрей Козырев и «Локомотива» Игорь Никитин. Перед поездкой Разин забыл взять костюм, приготовленный для церемонии.

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Главный тренер хоккейного клуба «Металлург» Магнитогорска Челябинской области Андрей Разин 13 мая признан лучшим тренером минувшего сезона КХЛ. Об этом сообщает РИА «Новости». «Разин признан лучшим тренером. Награждение состоялось в Барвихе на церемонии закрытия сезона 2023/2024», — сообщает агентство. В минувшем сезоне «Металлург» выиграл Кубок Гагарина. В числе номинантов на звание лучшего претендовали участвуют тренеры «Северстали» Андрей Козырев и «Локомотива» Игорь Никитин. Перед поездкой Разин забыл взять костюм, приготовленный для церемонии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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