Тренер магнитогорского «Металлурга» Разин признан лучшим тренером сезона

13 мая 2024 в 23:48 Размер текста - 17 +

Тренер магнитогорского «Металлург» признан лучшим в сезоне КХЛ Фото: Илья Московец © URA.RU Главный тренер хоккейного клуба «Металлург» Магнитогорска Челябинской области Андрей Разин 13 мая признан лучшим тренером минувшего сезона КХЛ. Об этом сообщает РИА «Новости». «Разин признан лучшим тренером. Награждение состоялось в Барвихе на церемонии закрытия сезона 2023/2024», — сообщает агентство. В минувшем сезоне «Металлург» выиграл Кубок Гагарина. В числе номинантов на звание лучшего претендовали участвуют тренеры «Северстали» Андрей Козырев и «Локомотива» Игорь Никитин. Перед поездкой Разин забыл взять костюм, приготовленный для церемонии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главный тренер хоккейного клуба «Металлург» Магнитогорска Челябинской области Андрей Разин 13 мая признан лучшим тренером минувшего сезона КХЛ. Об этом сообщает РИА «Новости». «Разин признан лучшим тренером. Награждение состоялось в Барвихе на церемонии закрытия сезона 2023/2024», — сообщает агентство. В минувшем сезоне «Металлург» выиграл Кубок Гагарина. В числе номинантов на звание лучшего претендовали участвуют тренеры «Северстали» Андрей Козырев и «Локомотива» Игорь Никитин. Перед поездкой Разин забыл взять костюм, приготовленный для церемонии.