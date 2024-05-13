13 мая 2024
12 мая 2024

В Сургуте увеличилась рождаемость

За первые четыре месяца в Сургуте на свет появились 2522 малыша
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественное открытие после реконструкции сквера на проспекте Орджоникидзе. Екатеринбург, семья, коляска детская, парк, рождаемость, новорожденные, коляска с ребенком, прогулка с ребенком, прогулка с коляской
В Сургуте за первые четыре месяца 2024 года родилось больше детей, чем за аналогичный период 2023 года Фото:

В Сургутском «Центре охраны материнства и детства» за первые четыре месяца 2024 года родилось больше детей, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщили на сайте департамента здравоохранения Югры.

«Всего за первые четыре месяца 2024 года в Центре охраны материнства и детства родились 2522 малыша: 1273 мальчиков, 1249 девочек, 37 двоен и одна тройня. Это больше, чем за этот же период прошлого года», — написали в публикации депздрава. При этом лишь за апрель текущего года в центре появилось на свет на 26 новорожденных больше, чем в апреле 2023 года.

В этом году лишь у семьи из Нефтеюганска в Сургутском «Центре охраны материнства и детства» родилась тройня. В предыдущем году таких семей было три.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургутском «Центре охраны материнства и детства» за первые четыре месяца 2024 года родилось больше детей, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщили на сайте департамента здравоохранения Югры. «Всего за первые четыре месяца 2024 года в Центре охраны материнства и детства родились 2522 малыша: 1273 мальчиков, 1249 девочек, 37 двоен и одна тройня. Это больше, чем за этот же период прошлого года», — написали в публикации депздрава. При этом лишь за апрель текущего года в центре появилось на свет на 26 новорожденных больше, чем в апреле 2023 года. В этом году лишь у семьи из Нефтеюганска в Сургутском «Центре охраны материнства и детства» родилась тройня. В предыдущем году таких семей было три.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...