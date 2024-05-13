В Сургуте увеличилась рождаемость

За первые четыре месяца в Сургуте на свет появились 2522 малыша

14 мая 2024 в 10:15 Размер текста - 17 +

В Сургуте за первые четыре месяца 2024 года родилось больше детей, чем за аналогичный период 2023 года Фото: Анна Майорова © URA.RU В Сургутском «Центре охраны материнства и детства» за первые четыре месяца 2024 года родилось больше детей, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщили на сайте департамента здравоохранения Югры. «Всего за первые четыре месяца 2024 года в Центре охраны материнства и детства родились 2522 малыша: 1273 мальчиков, 1249 девочек, 37 двоен и одна тройня. Это больше, чем за этот же период прошлого года», — написали в публикации депздрава. При этом лишь за апрель текущего года в центре появилось на свет на 26 новорожденных больше, чем в апреле 2023 года. В этом году лишь у семьи из Нефтеюганска в Сургутском «Центре охраны материнства и детства» родилась тройня. В предыдущем году таких семей было три. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сургутском «Центре охраны материнства и детства» за первые четыре месяца 2024 года родилось больше детей, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщили на сайте департамента здравоохранения Югры. «Всего за первые четыре месяца 2024 года в Центре охраны материнства и детства родились 2522 малыша: 1273 мальчиков, 1249 девочек, 37 двоен и одна тройня. Это больше, чем за этот же период прошлого года», — написали в публикации депздрава. При этом лишь за апрель текущего года в центре появилось на свет на 26 новорожденных больше, чем в апреле 2023 года. В этом году лишь у семьи из Нефтеюганска в Сургутском «Центре охраны материнства и детства» родилась тройня. В предыдущем году таких семей было три.