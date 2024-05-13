В Сургуте увеличилась рождаемость

В Сургутском «Центре охраны материнства и детства» за первые четыре месяца 2024 года родилось больше детей, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщили на сайте департамента здравоохранения Югры.
«Всего за первые четыре месяца 2024 года в Центре охраны материнства и детства родились 2522 малыша: 1273 мальчиков, 1249 девочек, 37 двоен и одна тройня. Это больше, чем за этот же период прошлого года», — написали в публикации депздрава. При этом лишь за апрель текущего года в центре появилось на свет на 26 новорожденных больше, чем в апреле 2023 года.
В этом году лишь у семьи из Нефтеюганска в Сургутском «Центре охраны материнства и детства» родилась тройня. В предыдущем году таких семей было три.
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