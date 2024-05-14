В Челябинске на дороге столкнулись пять автомобилей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Знак аварийной остановки. Москва, знак аварийной остановки, дтп
В аварии обошлось без пострадавших Фото:

В Челябинске утром 14 мая на дороге столкнулись пять автомобилей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города. В аварии никто не пострадал.

«По предварительным данным произошло столкновение между двумя автомобилями Lada Vesta, Hyundai Getz, Ford Mustang и ВАЗ 2110. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

Инцидент произошел около девяти часов утра около дома №2 по улице Дарвина. В настоящее время госавтоинспекция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске утром 14 мая на дороге столкнулись пять автомобилей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города. В аварии никто не пострадал. «По предварительным данным произошло столкновение между двумя автомобилями Lada Vesta, Hyundai Getz, Ford Mustang и ВАЗ 2110. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД Челябинска. Инцидент произошел около девяти часов утра около дома №2 по улице Дарвина. В настоящее время госавтоинспекция устанавливает обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...