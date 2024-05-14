В Челябинске на дороге столкнулись пять автомобилей

14 мая 2024 в 12:43 Размер текста - 17 +

В аварии обошлось без пострадавших Фото: Антон Белицкий © URA.RU В Челябинске утром 14 мая на дороге столкнулись пять автомобилей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города. В аварии никто не пострадал. «По предварительным данным произошло столкновение между двумя автомобилями Lada Vesta, Hyundai Getz, Ford Mustang и ВАЗ 2110. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД Челябинска. Инцидент произошел около девяти часов утра около дома №2 по улице Дарвина. В настоящее время госавтоинспекция устанавливает обстоятельства произошедшего. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске утром 14 мая на дороге столкнулись пять автомобилей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города. В аварии никто не пострадал. «По предварительным данным произошло столкновение между двумя автомобилями Lada Vesta, Hyundai Getz, Ford Mustang и ВАЗ 2110. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД Челябинска. Инцидент произошел около девяти часов утра около дома №2 по улице Дарвина. В настоящее время госавтоинспекция устанавливает обстоятельства произошедшего.