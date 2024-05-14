В Челябинске сделают разлагаемую упаковку из водорослей вместо бумаги и пластика. Фото

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Создаваемый материал в отличие от существующих сможет легко разлагаться Фото:

В Челябинске на замену бумаге и пластику создадут биоразлагаемую упаковку из водорослей. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Челябинского госуниверситета (ЧелГУ), магистрант вуза Сергей Маринин получил грант в сумме полумиллиона рублей.

«Разработка позволит перейти от синтетически-грязных для природы пластика и картона к более естественному источнику материалов. Привычный нам картон состоит в большей степени из целлюлозы, но она не растворяется в воде. А одной из последних выявленных экологических проблем мира является загрязнение мирового океана от продуктов жизнедеятельности человека», — привели в ЧелГУ слова Маринина.

Эколог получил грант «УМНИК» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Маринин будет работать над улучшением характеристик альгокартона в течение года. Основная цель исследования состоит в том, чтобы сделать материал из водорослей пригодным для использования в качестве упаковки, а затем запатентовать технологию его получения.

Материал на основе планктонных водорослей магистрант уже создал. Маринин рассказал конкурсной комиссии про высушку водорослей и исследование поглощения углекислого газа. Теперь он будет добиваться улучшения характеристик биокартона, чтобы они стали пригодными для использования в качестве упаковки. Когда добьется эластичности и прочности, технологию запатентует. Конечной целью является коммерциализация проекта. С наработками уже ознакомились партнеры фонда грантов.

Сергей Маринин будет дорабатывать альгокартон в течение двенадцати месяцев
Сергей Маринин будет дорабатывать альгокартон в течение двенадцати месяцев
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В Челябинске на замену бумаге и пластику создадут биоразлагаемую упаковку из водорослей. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Челябинского госуниверситета (ЧелГУ), магистрант вуза Сергей Маринин получил грант в сумме полумиллиона рублей. «Разработка позволит перейти от синтетически-грязных для природы пластика и картона к более естественному источнику материалов. Привычный нам картон состоит в большей степени из целлюлозы, но она не растворяется в воде. А одной из последних выявленных экологических проблем мира является загрязнение мирового океана от продуктов жизнедеятельности человека», — привели в ЧелГУ слова Маринина. Эколог получил грант «УМНИК» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Маринин будет работать над улучшением характеристик альгокартона в течение года. Основная цель исследования состоит в том, чтобы сделать материал из водорослей пригодным для использования в качестве упаковки, а затем запатентовать технологию его получения. Материал на основе планктонных водорослей магистрант уже создал. Маринин рассказал конкурсной комиссии про высушку водорослей и исследование поглощения углекислого газа. Теперь он будет добиваться улучшения характеристик биокартона, чтобы они стали пригодными для использования в качестве упаковки. Когда добьется эластичности и прочности, технологию запатентует. Конечной целью является коммерциализация проекта. С наработками уже ознакомились партнеры фонда грантов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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