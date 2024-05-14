В Челябинскую области разрешили ввезти черешню из Узбекистана

В Челябинскую область разрешили ввести свыше 40 тонн черешни из Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.
«13 и 14 мая должностными лицами Уральского межрегионального Управления Россельхознадзора досмотрены первые с начала текущего года 40,8 тонны свежей черешни, ввезенные в Челябинскую область из Республики Узбекистан. Ранее сотрудниками управления был проконтролирован ввоз на территорию Южного Урала других экзотических фруктов и плодов», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве добавили, что с начала года в регион поступили 356 тонн иранского киви, 23,2 тонны свежей клубники из Казахстана и Узбекистана, а также 16,5 тонны свежих абрикосов из Узбекистана. Кроме того, на рынки области попали три тонны нектаринов, 2,8 тонны манго и 0,7 тонны ягод логан («глаз дракона», родственник личи) из Китая. Все фрукты проверены на соответствие фитосанитарным требованиям.
Ранее стало известно, что в Челябинской области массово проверят кафе и рестораны, предлагающие в меню животноводческую продукцию. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, под контроль попадут 797 компаний и предпринимателей
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