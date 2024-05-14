В Челябинскую области разрешили ввезти черешню из Узбекистана

15 мая 2024 в 11:12 Размер текста - 17 +

Эксперты проверили черешню на соответствие фитосанитарным требованиям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинскую область разрешили ввести свыше 40 тонн черешни из Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора. «13 и 14 мая должностными лицами Уральского межрегионального Управления Россельхознадзора досмотрены первые с начала текущего года 40,8 тонны свежей черешни, ввезенные в Челябинскую область из Республики Узбекистан. Ранее сотрудниками управления был проконтролирован ввоз на территорию Южного Урала других экзотических фруктов и плодов», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что с начала года в регион поступили 356 тонн иранского киви, 23,2 тонны свежей клубники из Казахстана и Узбекистана, а также 16,5 тонны свежих абрикосов из Узбекистана. Кроме того, на рынки области попали три тонны нектаринов, 2,8 тонны манго и 0,7 тонны ягод логан («глаз дракона», родственник личи) из Китая. Все фрукты проверены на соответствие фитосанитарным требованиям. Ранее стало известно, что в Челябинской области массово проверят кафе и рестораны, предлагающие в меню животноводческую продукцию. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, под контроль попадут 797 компаний и предпринимателей Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинскую область разрешили ввести свыше 40 тонн черешни из Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора. «13 и 14 мая должностными лицами Уральского межрегионального Управления Россельхознадзора досмотрены первые с начала текущего года 40,8 тонны свежей черешни, ввезенные в Челябинскую область из Республики Узбекистан. Ранее сотрудниками управления был проконтролирован ввоз на территорию Южного Урала других экзотических фруктов и плодов», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что с начала года в регион поступили 356 тонн иранского киви, 23,2 тонны свежей клубники из Казахстана и Узбекистана, а также 16,5 тонны свежих абрикосов из Узбекистана. Кроме того, на рынки области попали три тонны нектаринов, 2,8 тонны манго и 0,7 тонны ягод логан («глаз дракона», родственник личи) из Китая. Все фрукты проверены на соответствие фитосанитарным требованиям. Ранее стало известно, что в Челябинской области массово проверят кафе и рестораны, предлагающие в меню животноводческую продукцию. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, под контроль попадут 797 компаний и предпринимателей