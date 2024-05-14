Из Челябинска отправят больше авиарейсов в Москву

15 мая 2024 в 11:37 Размер текста - 17 +

За сутки можно будет улететь Аэрофлотом из Челябинска в Москву на семи самолетах Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU С 4 июня из аэропорта Челябинска будут направлены дополнительные самолеты в Москву. Всего за сутки в столицу и обратно можно будет улететь на семи самолетах Аэрофлота, сообщили в пресс-службе компании. «Аэрофлот на лето вводит дополнительный рейс между Москвой и Челябинском. Начиная с 4 июня, в летний период будут добавлены ежедневные рейсы SU6193/6194», — уточнили в пресс-службе авиакомпании. В целом за сутки в Москву и обратно будут доступны семь рейсов, что на 16% больше показателей прошлого лета. В компании добавляют, что это рейсы Группы «Аэрофлот», выполняемые под кодом SU без учета рейсов авиакомпании «Победа». Ранее стало известно, что челябинцы стали чаще летать в Москву и обратно. Пассажиропоток между Челябинском и Москвой вырос на самолетах «Аэрофлота» в первом квартале на 115% до 139,6 тысячи человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 4 июня из аэропорта Челябинска будут направлены дополнительные самолеты в Москву. Всего за сутки в столицу и обратно можно будет улететь на семи самолетах Аэрофлота, сообщили в пресс-службе компании. «Аэрофлот на лето вводит дополнительный рейс между Москвой и Челябинском. Начиная с 4 июня, в летний период будут добавлены ежедневные рейсы SU6193/6194», — уточнили в пресс-службе авиакомпании. В целом за сутки в Москву и обратно будут доступны семь рейсов, что на 16% больше показателей прошлого лета. В компании добавляют, что это рейсы Группы «Аэрофлот», выполняемые под кодом SU без учета рейсов авиакомпании «Победа». Ранее стало известно, что челябинцы стали чаще летать в Москву и обратно. Пассажиропоток между Челябинском и Москвой вырос на самолетах «Аэрофлота» в первом квартале на 115% до 139,6 тысячи человек.