14 мая 2024

Карьерный скачок привел челябинского политика в Совет Федерации

Челябинский депутат Четвернин вошел в палату молодых законодателей при Совфеде
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Ежегодный отчет Правительства РФ в Государственной Думе. Москва, матвиенко валентина
Обновленный состав палаты утвердил спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко Фото:
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Выборы в гордуму Челябинска — 2024

Спикер Металлургического райсовета Челябинска Алексей Четвернин вошел в состав палаты молодых законодателей при Совете Федерации. Эту информацию подтвердил 15 мая URA.RU он сам.

«Я благодарен правительству Челябинской области за доверие и постараюсь наилучшим образом представлять регион в палате. Сейчас оформляются документы, о дате первого заседания и вызове в Москву сообщат дополнительно», — пояснил Четвернин.

Политик с 2013 года руководил исполкомом «Единой России» в Металлургическом районе Челябинска. В 2018 году выиграл довыборы в райсовет. Спустя год победил на основных выборах депутатов и стал председателем совета. Также 32-летний Четвернин является кандидатом от «Единой России» на праймериз в гордуму Челябинска, прямые выборы нового состава которой пройдут в сентябре.

Палата молодых законодателей при Совете Федерации создана и функционирует с 2012 года. Целями ее деятельности заявлено содействие законодательной деятельности СФ и развитие молодежного парламентаризма. Формируется палата из числа депутатов законодательных органов власти субъектов РФ и (или) представительных органов их муниципальных образований не старше 35 лет. На сегодня в палате числится 168 членов.

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Спикер Металлургического райсовета Челябинска Алексей Четвернин вошел в состав палаты молодых законодателей при Совете Федерации. Эту информацию подтвердил 15 мая URA.RU он сам. «Я благодарен правительству Челябинской области за доверие и постараюсь наилучшим образом представлять регион в палате. Сейчас оформляются документы, о дате первого заседания и вызове в Москву сообщат дополнительно», — пояснил Четвернин. Политик с 2013 года руководил исполкомом «Единой России» в Металлургическом районе Челябинска. В 2018 году выиграл довыборы в райсовет. Спустя год победил на основных выборах депутатов и стал председателем совета. Также 32-летний Четвернин является кандидатом от «Единой России» на праймериз в гордуму Челябинска, прямые выборы нового состава которой пройдут в сентябре. Палата молодых законодателей при Совете Федерации создана и функционирует с 2012 года. Целями ее деятельности заявлено содействие законодательной деятельности СФ и развитие молодежного парламентаризма. Формируется палата из числа депутатов законодательных органов власти субъектов РФ и (или) представительных органов их муниципальных образований не старше 35 лет. На сегодня в палате числится 168 членов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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