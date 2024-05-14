Карьерный скачок привел челябинского политика в Совет Федерации

Челябинский депутат Четвернин вошел в палату молодых законодателей при Совфеде

15 мая 2024 в 13:05 Размер текста - 17 +

Обновленный состав палаты утвердил спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы в гордуму Челябинска — 2024 Спикер Металлургического райсовета Челябинска Алексей Четвернин вошел в состав палаты молодых законодателей при Совете Федерации. Эту информацию подтвердил 15 мая URA.RU он сам. «Я благодарен правительству Челябинской области за доверие и постараюсь наилучшим образом представлять регион в палате. Сейчас оформляются документы, о дате первого заседания и вызове в Москву сообщат дополнительно», — пояснил Четвернин. Политик с 2013 года руководил исполкомом «Единой России» в Металлургическом районе Челябинска. В 2018 году выиграл довыборы в райсовет. Спустя год победил на основных выборах депутатов и стал председателем совета. Также 32-летний Четвернин является кандидатом от «Единой России» на праймериз в гордуму Челябинска, прямые выборы нового состава которой пройдут в сентябре. Палата молодых законодателей при Совете Федерации создана и функционирует с 2012 года. Целями ее деятельности заявлено содействие законодательной деятельности СФ и развитие молодежного парламентаризма. Формируется палата из числа депутатов законодательных органов власти субъектов РФ и (или) представительных органов их муниципальных образований не старше 35 лет. На сегодня в палате числится 168 членов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спикер Металлургического райсовета Челябинска Алексей Четвернин вошел в состав палаты молодых законодателей при Совете Федерации. Эту информацию подтвердил 15 мая URA.RU он сам. «Я благодарен правительству Челябинской области за доверие и постараюсь наилучшим образом представлять регион в палате. Сейчас оформляются документы, о дате первого заседания и вызове в Москву сообщат дополнительно», — пояснил Четвернин. Политик с 2013 года руководил исполкомом «Единой России» в Металлургическом районе Челябинска. В 2018 году выиграл довыборы в райсовет. Спустя год победил на основных выборах депутатов и стал председателем совета. Также 32-летний Четвернин является кандидатом от «Единой России» на праймериз в гордуму Челябинска, прямые выборы нового состава которой пройдут в сентябре. Палата молодых законодателей при Совете Федерации создана и функционирует с 2012 года. Целями ее деятельности заявлено содействие законодательной деятельности СФ и развитие молодежного парламентаризма. Формируется палата из числа депутатов законодательных органов власти субъектов РФ и (или) представительных органов их муниципальных образований не старше 35 лет. На сегодня в палате числится 168 членов.