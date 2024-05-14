Карьерный скачок привел челябинского политика в Совет Федерации

Спикер Металлургического райсовета Челябинска Алексей Четвернин вошел в состав палаты молодых законодателей при Совете Федерации. Эту информацию подтвердил 15 мая URA.RU он сам.
«Я благодарен правительству Челябинской области за доверие и постараюсь наилучшим образом представлять регион в палате. Сейчас оформляются документы, о дате первого заседания и вызове в Москву сообщат дополнительно», — пояснил Четвернин.
Политик с 2013 года руководил исполкомом «Единой России» в Металлургическом районе Челябинска. В 2018 году выиграл довыборы в райсовет. Спустя год победил на основных выборах депутатов и стал председателем совета. Также 32-летний Четвернин является кандидатом от «Единой России» на праймериз в гордуму Челябинска, прямые выборы нового состава которой пройдут в сентябре.
Палата молодых законодателей при Совете Федерации создана и функционирует с 2012 года. Целями ее деятельности заявлено содействие законодательной деятельности СФ и развитие молодежного парламентаризма. Формируется палата из числа депутатов законодательных органов власти субъектов РФ и (или) представительных органов их муниципальных образований не старше 35 лет. На сегодня в палате числится 168 членов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!