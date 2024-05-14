14 мая 2024

В Челябинской области в ходе рейда мигрантам раздали повестки в военкомат. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных свердловчан с Орджоникидзевского военкомата. Екатеринбург, призывная кампания, мобилизация, военный призыв, повестка в армию, призыв в армию
Всем не вставшим на воинский учет иностранцам были вручены повестки в военкомат Фото:

В Чебаркуле (Челябинская область) в ходе рейда по местам концентрации мигрантов, были установлены граждане, не вставшие на военный учет. Как сообщили URA.RU в пресс-службе военного следственного отдела СКР по Чебаркульскому гарнизону, всем нарушителям были вручены повестки.

«В результате указанного рейда было проверено 27 бывших иностранных граждан, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учет. Ряду выявленным гражданам вручены повестки в военкомат, они сопровождены в комиссариат для постановки на учет и оформления соответствующих документов», — сообщили URA.RU в пресс-службе ВСО СКР по Чебаркульскому гарнизону.

Там отметили, что в рейде, помимо военных следователей, участвовали их коллеги из следственного отдела по Чебаркулю, СКР по региону, полиции и военного комиссариата. Были проверены стройки, рынки и иные места возможного пребывания бывших иностранных граждан, получивших гражданство РФ.

Мигрантам, не вставшим на воинский учет, были вручены повестки в военкомат
Мигрантам, не вставшим на воинский учет, были вручены повестки в военкомат
Фото:

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В Чебаркуле (Челябинская область) в ходе рейда по местам концентрации мигрантов, были установлены граждане, не вставшие на военный учет. Как сообщили URA.RU в пресс-службе военного следственного отдела СКР по Чебаркульскому гарнизону, всем нарушителям были вручены повестки. «В результате указанного рейда было проверено 27 бывших иностранных граждан, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учет. Ряду выявленным гражданам вручены повестки в военкомат, они сопровождены в комиссариат для постановки на учет и оформления соответствующих документов», — сообщили URA.RU в пресс-службе ВСО СКР по Чебаркульскому гарнизону. Там отметили, что в рейде, помимо военных следователей, участвовали их коллеги из следственного отдела по Чебаркулю, СКР по региону, полиции и военного комиссариата. Были проверены стройки, рынки и иные места возможного пребывания бывших иностранных граждан, получивших гражданство РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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