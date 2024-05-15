Челябинка, которую мать 10 лет держала взаперти, родила ребенка

15 мая 2024 в 15:37 Размер текста - 17 +

Челябинка сбежала с братом и сестрой из плена матери Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительница Усть-Катава Челябинской области Дарина, которую более десяти лет удерживала взаперти мать, родила ребенка. Девушка переехала в Москву и рассказала на шоу Андрея Малахова, как жила последние пять лет. «Вес у нее 3900 был при рождении», — цитируют слова Дарины о новорожденной дочери сайт «74.ру». Она рассказала, что перебралась в Москву и родила, но с отцом ребенка не живет. После смерти матери Дарина взяла опеку над братом и сестрой. Брату сделали операцию по исправлению дефекта позвоночника, сестра заканчивает школу и хочет стать дизайнером. Ранее URA.RU сообщало, что впервые Дарина попала на эфир к Андрею Малахову, где рассказала подробности почти 11-летнего плена. Тогда же стало известно, что после побега детей, их мать когда подожгла дом и покончила с собой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Усть-Катава Челябинской области Дарина, которую более десяти лет удерживала взаперти мать, родила ребенка. Девушка переехала в Москву и рассказала на шоу Андрея Малахова, как жила последние пять лет. «Вес у нее 3900 был при рождении», — цитируют слова Дарины о новорожденной дочери сайт «74.ру». Она рассказала, что перебралась в Москву и родила, но с отцом ребенка не живет. После смерти матери Дарина взяла опеку над братом и сестрой. Брату сделали операцию по исправлению дефекта позвоночника, сестра заканчивает школу и хочет стать дизайнером. Ранее URA.RU сообщало, что впервые Дарина попала на эфир к Андрею Малахову, где рассказала подробности почти 11-летнего плена. Тогда же стало известно, что после побега детей, их мать когда подожгла дом и покончила с собой.