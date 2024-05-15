Челябинка, которую мать 10 лет держала взаперти, родила ребенка

Жительница Усть-Катава Челябинской области Дарина, которую более десяти лет удерживала взаперти мать, родила ребенка. Девушка переехала в Москву и рассказала на шоу Андрея Малахова, как жила последние пять лет.
«Вес у нее 3900 был при рождении», — цитируют слова Дарины о новорожденной дочери сайт «74.ру». Она рассказала, что перебралась в Москву и родила, но с отцом ребенка не живет.
После смерти матери Дарина взяла опеку над братом и сестрой. Брату сделали операцию по исправлению дефекта позвоночника, сестра заканчивает школу и хочет стать дизайнером.
Ранее URA.RU сообщало, что впервые Дарина попала на эфир к Андрею Малахову, где рассказала подробности почти 11-летнего плена. Тогда же стало известно, что после побега детей, их мать когда подожгла дом и покончила с собой.
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