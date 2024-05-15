Челябинка, которую мать 10 лет держала взаперти, родила ребенка

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Вручение семье Плаксиных свидетельства о рождении дочери. Екатеринбург, младенец, ребенок на руках
Челябинка сбежала с братом и сестрой из плена матери Фото:

Жительница Усть-Катава Челябинской области Дарина, которую более десяти лет удерживала взаперти мать, родила ребенка. Девушка переехала в Москву и рассказала на шоу Андрея Малахова, как жила последние пять лет.

«Вес у нее 3900 был при рождении», — цитируют слова Дарины о новорожденной дочери сайт «74.ру». Она рассказала, что перебралась в Москву и родила, но с отцом ребенка не живет.

После смерти матери Дарина взяла опеку над братом и сестрой. Брату сделали операцию по исправлению дефекта позвоночника, сестра заканчивает школу и хочет стать дизайнером.

Ранее URA.RU сообщало, что впервые Дарина попала на эфир к Андрею Малахову, где рассказала подробности почти 11-летнего плена. Тогда же стало известно, что после побега детей, их мать когда подожгла дом и покончила с собой.

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Жительница Усть-Катава Челябинской области Дарина, которую более десяти лет удерживала взаперти мать, родила ребенка. Девушка переехала в Москву и рассказала на шоу Андрея Малахова, как жила последние пять лет. «Вес у нее 3900 был при рождении», — цитируют слова Дарины о новорожденной дочери сайт «74.ру». Она рассказала, что перебралась в Москву и родила, но с отцом ребенка не живет. После смерти матери Дарина взяла опеку над братом и сестрой. Брату сделали операцию по исправлению дефекта позвоночника, сестра заканчивает школу и хочет стать дизайнером. Ранее URA.RU сообщало, что впервые Дарина попала на эфир к Андрею Малахову, где рассказала подробности почти 11-летнего плена. Тогда же стало известно, что после побега детей, их мать когда подожгла дом и покончила с собой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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