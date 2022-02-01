Андрей Малахов просит власти помочь осиротевшей семье решить жилищный вопрос Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Андрей Малахов пригласил в свое ток-шоу на канале «Россия» жительницу Усть-Катава (Челябинская область) Динару Азизову, которую мать 11 лет вместе с братом и сестрой держала в плену. Девушка рассказала, как живет семья спустя три года после трагедии.

«Динара Азизова провела в домашнем плену 11 лет вместе со своей сестрой и братом. Мать запрещала им выходить из дома и общаться со сверстниками. Не выдержав плена и побоев, дети сбежали. Мать подожгла дом и покончила жизнь самоубийством», — напомнил Малахов историю трагедию семьи из Усть-Катава, которая произошла в 2019 году.

В первый раз Малахов пригласил на тот момент 20-летнюю Динару к себе в эфир в 2019 году, сразу после гибели матери. Девушка рассказала жуткие подробности 11-летнего плена. С подросткового возраста женщина начала создавать из дочек точные копии: Дарине и ее сестре она красила волосы в белый цвет. Мать не выпускала детей даже в расположенный во дворе туалет, чтоб их не увидели соседи.

Накануне побега мать стала особенно деспотичной. Она избивала старшую дочь Динару до крови и на ее голове были три пробоины. Когда дети сбежали от матери, она подожгла дом и отправила детям прощальное SMS.

Спустя три года Динара вновь появилась в студии у Малахова. «Живу сейчас с папой и братом у себя в городе. Мы снимаем двухкомнатную квартиру. Местные власти обещают нам выделить однокомнатную квартиру, но это не точно. Сейчас не работаю. У брата была операция, у него инвалидность. У сестры все нормально», — рассказала о жизни семьи после плена старшая дочь.

Малахов отметил, что он надеется, что его ток-шоу смотрят в Челябинской области и власти сдержат свое слово и помогут решить семье жилищные вопросы. В правительстве Челябинской области URA.RU сообщили, что будут разбираться в этой ситуации.

Динара пришла на могилу матери после случившейся в 2019 году трагедии Скрин: ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» канал «Россия»

Спустя три года Динара рассказала, как сложилась судьба семьи Скрин: ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» канал «Россия»

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