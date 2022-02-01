01 февраля 2022

В шоу Малахова показали челябинку, которую мать держала в плену. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Бойня в цыганском поселке на Пусть говорят, малахов андрей
Андрей Малахов просит власти помочь осиротевшей семье решить жилищный вопрос Фото:

Андрей Малахов пригласил в свое ток-шоу на канале «Россия» жительницу Усть-Катава (Челябинская область) Динару Азизову, которую мать 11 лет вместе с братом и сестрой держала в плену. Девушка рассказала, как живет семья спустя три года после трагедии.

«Динара Азизова провела в домашнем плену 11 лет вместе со своей сестрой и братом. Мать запрещала им выходить из дома и общаться со сверстниками. Не выдержав плена и побоев, дети сбежали. Мать подожгла дом и покончила жизнь самоубийством», — напомнил Малахов историю трагедию семьи из Усть-Катава, которая произошла в 2019 году.

В первый раз Малахов пригласил на тот момент 20-летнюю Динару к себе в эфир в 2019 году, сразу после гибели матери. Девушка рассказала жуткие подробности 11-летнего плена. С подросткового возраста женщина начала создавать из дочек точные копии: Дарине и ее сестре она красила волосы в белый цвет. Мать не выпускала детей даже в расположенный во дворе туалет, чтоб их не увидели соседи.

Накануне побега мать стала особенно деспотичной. Она избивала старшую дочь Динару до крови и на ее голове были три пробоины. Когда дети сбежали от матери, она подожгла дом и отправила детям прощальное SMS.

Спустя три года Динара вновь появилась в студии у Малахова. «Живу сейчас с папой и братом у себя в городе. Мы снимаем двухкомнатную квартиру. Местные власти обещают нам выделить однокомнатную квартиру, но это не точно. Сейчас не работаю. У брата была операция, у него инвалидность. У сестры все нормально», — рассказала о жизни семьи после плена старшая дочь.

Малахов отметил, что он надеется, что его ток-шоу смотрят в Челябинской области и власти сдержат свое слово и помогут решить семье жилищные вопросы. В правительстве Челябинской области URA.RU сообщили, что будут разбираться в этой ситуации.

Динара пришла на могилу матери после случившейся в 2019 году трагедии
Спустя три года Динара рассказала, как сложилась судьба семьи
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Андрей Малахов пригласил в свое ток-шоу на канале «Россия» жительницу Усть-Катава (Челябинская область) Динару Азизову, которую мать 11 лет вместе с братом и сестрой держала в плену. Девушка рассказала, как живет семья спустя три года после трагедии. «Динара Азизова провела в домашнем плену 11 лет вместе со своей сестрой и братом. Мать запрещала им выходить из дома и общаться со сверстниками. Не выдержав плена и побоев, дети сбежали. Мать подожгла дом и покончила жизнь самоубийством», — напомнил Малахов историю трагедию семьи из Усть-Катава, которая произошла в 2019 году. В первый раз Малахов пригласил на тот момент 20-летнюю Динару к себе в эфир в 2019 году, сразу после гибели матери. Девушка рассказала жуткие подробности 11-летнего плена. С подросткового возраста женщина начала создавать из дочек точные копии: Дарине и ее сестре она красила волосы в белый цвет. Мать не выпускала детей даже в расположенный во дворе туалет, чтоб их не увидели соседи. Накануне побега мать стала особенно деспотичной. Она избивала старшую дочь Динару до крови и на ее голове были три пробоины. Когда дети сбежали от матери, она подожгла дом и отправила детям прощальное SMS. Спустя три года Динара вновь появилась в студии у Малахова. «Живу сейчас с папой и братом у себя в городе. Мы снимаем двухкомнатную квартиру. Местные власти обещают нам выделить однокомнатную квартиру, но это не точно. Сейчас не работаю. У брата была операция, у него инвалидность. У сестры все нормально», — рассказала о жизни семьи после плена старшая дочь. Малахов отметил, что он надеется, что его ток-шоу смотрят в Челябинской области и власти сдержат свое слово и помогут решить семье жилищные вопросы. В правительстве Челябинской области URA.RU сообщили, что будут разбираться в этой ситуации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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