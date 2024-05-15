Матвиенко поздравила с юбилеем челябинское заксобрание

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко поздравила челябинское заксобрание (ЗСО) с 30-летием. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСО.
«Все эти годы депутатский корпус эффективно трудится над формированием прочного нормативно-правового фундамента. Он необходим для развития экономики и социальной сферы региона, повышения благосостояния людей», — цитируют слова Матвиенко в пресс-службе ЗСО.
Матвиенко добавила, что парламентариев отличает верность профессиональному долгу, нацеленность на результат и активная гражданская позиция. Их работа способствуют созданию условий для реализации инвестпроектов, поддержки предпринимательства, наращивания промышленного, сельскохозяйственного, туристического потенциалов, а также сохранения уникальных природных богатств региона.
Ранее стало известно, что региональное заксобрание отмечает 15 мая 30-летний юбилей. С праздником парламентариев поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!