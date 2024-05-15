Матвиенко поздравила с юбилеем челябинское заксобрание

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Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, матвиенко валентина
Валентина Матвиенко высоко оценила работу челябинских парламентариев Фото:

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко поздравила челябинское заксобрание (ЗСО) с 30-летием. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСО.

«Все эти годы депутатский корпус эффективно трудится над формированием прочного нормативно-правового фундамента. Он необходим для развития экономики и социальной сферы региона, повышения благосостояния людей», — цитируют слова Матвиенко в пресс-службе ЗСО.

Матвиенко добавила, что парламентариев отличает верность профессиональному долгу, нацеленность на результат и активная гражданская позиция. Их работа способствуют созданию условий для реализации инвестпроектов, поддержки предпринимательства, наращивания промышленного, сельскохозяйственного, туристического потенциалов, а также сохранения уникальных природных богатств региона.

Ранее стало известно, что региональное заксобрание отмечает 15 мая 30-летний юбилей. С праздником парламентариев поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

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Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко поздравила челябинское заксобрание (ЗСО) с 30-летием. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСО. «Все эти годы депутатский корпус эффективно трудится над формированием прочного нормативно-правового фундамента. Он необходим для развития экономики и социальной сферы региона, повышения благосостояния людей», — цитируют слова Матвиенко в пресс-службе ЗСО. Матвиенко добавила, что парламентариев отличает верность профессиональному долгу, нацеленность на результат и активная гражданская позиция. Их работа способствуют созданию условий для реализации инвестпроектов, поддержки предпринимательства, наращивания промышленного, сельскохозяйственного, туристического потенциалов, а также сохранения уникальных природных богатств региона. Ранее стало известно, что региональное заксобрание отмечает 15 мая 30-летний юбилей. С праздником парламентариев поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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