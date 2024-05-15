В Свердловской области сиделец зарезал прохожего во время пьяной ссоры

Убийца 20 лет сидел в тюрьме ЯНАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В поселке Рефтинском (Свердловская область) мужчина, отсидевший 20 лет, зарезал прохожего во время пьяной ссоры. Убийцу приговорили к 11 годам лишения свободы, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального СУ СКР.

«В общем коридоре жилого дома по улице Гагарина подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с ранее незнакомым ему мужчиной, 1977 года рождения. На почве ссоры злоумышленник причинил своему оппоненту множественные ножевые ранения. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия», — следует из сообщения. По итогам расследования, дело обвиняемого направили в суд, где его отправили за решетку.

По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, осужденный из Самарской области совершил несколько особо тяжких преступлений в начале 2000-х в Республике Бурятии, за что и получил 20 лет тюрьмы. «Однако выводов из двух десятков лет пребывания в „местах не столь отдаленных“ он не сделал, а потому продолжил злоупотреблять спиртным. В итоге эта вредная привычка и привела его к новому преступлению», — отметил полковник Горелых.