15 мая 2024

В Свердловской области сиделец зарезал прохожего во время пьяной ссоры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут , убийство, разбой, оружие, нападение, преступник, нож, преступление, рука с ножом
Убийца 20 лет сидел в тюрьме ЯНАО Фото:

В поселке Рефтинском (Свердловская область) мужчина, отсидевший 20 лет, зарезал прохожего во время пьяной ссоры. Убийцу приговорили к 11 годам лишения свободы, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального СУ СКР.

«В общем коридоре жилого дома по улице Гагарина подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с ранее незнакомым ему мужчиной, 1977 года рождения. На почве ссоры злоумышленник причинил своему оппоненту множественные ножевые ранения. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия», — следует из сообщения. По итогам расследования, дело обвиняемого направили в суд, где его отправили за решетку.

По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, осужденный из Самарской области совершил несколько особо тяжких преступлений в начале 2000-х в Республике Бурятии, за что и получил 20 лет тюрьмы. «Однако выводов из двух десятков лет пребывания в „местах не столь отдаленных“ он не сделал, а потому продолжил злоупотреблять спиртным. В итоге эта вредная привычка и привела его к новому преступлению», — отметил полковник Горелых.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке Рефтинском (Свердловская область) мужчина, отсидевший 20 лет, зарезал прохожего во время пьяной ссоры. Убийцу приговорили к 11 годам лишения свободы, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального СУ СКР. «В общем коридоре жилого дома по улице Гагарина подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с ранее незнакомым ему мужчиной, 1977 года рождения. На почве ссоры злоумышленник причинил своему оппоненту множественные ножевые ранения. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия», — следует из сообщения. По итогам расследования, дело обвиняемого направили в суд, где его отправили за решетку. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, осужденный из Самарской области совершил несколько особо тяжких преступлений в начале 2000-х в Республике Бурятии, за что и получил 20 лет тюрьмы. «Однако выводов из двух десятков лет пребывания в „местах не столь отдаленных“ он не сделал, а потому продолжил злоупотреблять спиртным. В итоге эта вредная привычка и привела его к новому преступлению», — отметил полковник Горелых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...