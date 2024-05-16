Исполнителю теракта в «Крокусе» продлен арест. Видео

Исполнителю теракта в «Крокусе» Файзову продлили арест до 22 августа
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Суд продлил меру пресечения Мухаммадсобиру Файзову до 22 августа
Суд продлил меру пресечения Мухаммадсобиру Файзову до 22 августа Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Одному из участников теракта в концертном зале "Крокус сити холл" Мухаммадсобиру Файзову продлен срок содержания под стражей до 22 августа. Решение было принято судом.

"Суд продлил меру пресечения в виде заключения до 22 августа 2024 года", — передает пресс-служба московского суда. Заявление опубликовано в telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Файзов не женат, ему 19 лет. Во время задержания у Файзова выпал глаз из глазницы, его оперировали.

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Одному из участников теракта в концертном зале "Крокус сити холл" Мухаммадсобиру Файзову продлен срок содержания под стражей до 22 августа. Решение было принято судом. "Суд продлил меру пресечения в виде заключения до 22 августа 2024 года", — передает пресс-служба московского суда. Заявление опубликовано в telegram-канале. Ранее сообщалось, что Файзов не женат, ему 19 лет. Во время задержания у Файзова выпал глаз из глазницы, его оперировали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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