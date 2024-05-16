Суд продлил меру пресечения Мухаммадсобиру Файзову до 22 августа
новость из сюжетаТеракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Одному из участников теракта в концертном зале "Крокус сити холл" Мухаммадсобиру Файзову продлен срок содержания под стражей до 22 августа. Решение было принято судом.
"Суд продлил меру пресечения в виде заключения до 22 августа 2024 года", — передает пресс-служба московского суда. Заявление опубликовано в telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Файзов не женат, ему 19 лет. Во время задержания у Файзова выпал глаз из глазницы, его оперировали.
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