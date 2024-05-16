Екатеринбуржец, избивавший своих детей, напал на полицейских

В Екатеринбурге женщина вызвала полицию после нападения пьяного супруга на своих же детей. Прибывшим силовикам сперва не открывали дверь, а затем дебошир набросился на одного из них. Теперь на мужчину заведено уголовное дело, рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.
"Сотрудник ППС прибыли в дом, где в одной из квартир совершал противоправные действия мужчина в состоянии алкогольного опьянения. На требование полицейских добровольно открыть дверь он отказал. Поскольку в квартире находились члены семьи дебоширившего мужчины, которые могли пострадать от его действий, представители МВД решили вскрыть двери, вызвав МЧС. Когда спасатели начали вскрывать дверь, правонарушитель сам открыл ее, выражая недовольство. Мужчине предложили проследовать в отдел. Он стал проявлять по отношению к полицейским агрессию, публично оскорбил их и попытался применить физическое насилие", — следует из сообщения.
По словам начальника пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, звонившая женщина сообщила, что супруг избил своих детей, закрыв их в комнате. В этой ситуации силовикам пришлось действовать оперативно. "Дальнейшие их действия по пресечению совершаемых противоправных деяний со стороны «кухонного боксера» также носили правомерный характер. Впрочем, виновнику этого инцидента, находившемуся в изрядном подпитии, законность действий полицейских не помешала обрушить на них всю свою агрессию, о чем он в последующем наверняка пожалел", — отметил полковник Горелых. Дебоширу грозит реальный срок.
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