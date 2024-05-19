Лидер Ирана провел экстренное совещание в связи с падением вертолета президента

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Из-за падения вертолета президента Раиси духовный лидер Ирана Али Хаменеи созвал экстренное совещание
Из-за падения вертолета президента Раиси духовный лидер Ирана Али Хаменеи созвал экстренное совещание Фото:

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи срочно созвал заседание Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) после инцидента с вертолетом президента Эбрахима Раиси. Об этом сообщила газета Tehran Times.

«Лидер Ирана аятолла Хаменеи провел экстренное заседание Совбеза страны», — пишет газета. Заседание прошло после сообщения об аварийной посадке вертолета.

После Tehran Times опровергла данную информацию. Об этом она сообщила в посте в социальной сети X.

Ранее вертолет, на котором находился Раиси, потерпел крушение в Азербайджане. Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой сообщил, что падение вертолета могло произойти из-за плохого топлива и техобслуживания.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи срочно созвал заседание Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) после инцидента с вертолетом президента Эбрахима Раиси. Об этом сообщила газета Tehran Times. «Лидер Ирана аятолла Хаменеи провел экстренное заседание Совбеза страны», — пишет газета. Заседание прошло после сообщения об аварийной посадке вертолета. После Tehran Times опровергла данную информацию. Об этом она сообщила в посте в социальной сети X. Ранее вертолет, на котором находился Раиси, потерпел крушение в Азербайджане. Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой сообщил, что падение вертолета могло произойти из-за плохого топлива и техобслуживания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...