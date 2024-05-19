Лидер Ирана провел экстренное совещание в связи с падением вертолета президента

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи срочно созвал заседание Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) после инцидента с вертолетом президента Эбрахима Раиси. Об этом сообщила газета Tehran Times.
«Лидер Ирана аятолла Хаменеи провел экстренное заседание Совбеза страны», — пишет газета. Заседание прошло после сообщения об аварийной посадке вертолета.
После Tehran Times опровергла данную информацию. Об этом она сообщила в посте в социальной сети X.
Ранее вертолет, на котором находился Раиси, потерпел крушение в Азербайджане. Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой сообщил, что падение вертолета могло произойти из-за плохого топлива и техобслуживания.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.