В Индии во время взлета загорелся самолет с более сотней пассажиров. Видео

20 мая 2024 в 23:40 Размер текста - 17 +

Самолет загорелся через несколько минут после взлета (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Индии самолет Air India сменил курс и совершил вынужденную посадку из-за возникшего в двигателе пожара. Видео инцидента опубликовало издание Daily Mail (DM). «Самолет Air India с 179 пассажирами на борту был вынужден совершить аварийную посадку после того, как у него загорелся двигатель. Пассажиры рейса из Бангалора в Кочи в субботу, 18 мая, были в ужасе после того, как часть самолета загорелась всего через несколько минут полета», — говорится в статье. Диспетчерская служба объявила режим «чрезвычайной ситуации», самолет был вынужден совершить резкую посадку. В результате инцидента никто не пострадал. Пожар удалось потушить через 20 минут. Один из пассажиров смог снять видео из салона самолета. На кадрах показано оранжевое свечение за иллюминатором. Во время посадки самолет продолжал гореть. На заднем плане видео слышно, как пассажиры перешептываются. Когда самолет вернулся на взлетно-посадочную полосу, пламя стало еще ярче. Пассажиров при этом просили оставаться на местах и сохранять спокойствие. Пожар был окончательно потушен в 23:12 после того, как на место прибыли пожарные машины аэропорта. В Магадане ранее у самолета Boeing-777 VT-ALH Air India произошли неполадки двигателя. Инцидент случился в июне прошлого года. Самолет выполнял рейс Дели — Сан-Франциско, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Индии самолет Air India сменил курс и совершил вынужденную посадку из-за возникшего в двигателе пожара. Видео инцидента опубликовало издание Daily Mail (DM). «Самолет Air India с 179 пассажирами на борту был вынужден совершить аварийную посадку после того, как у него загорелся двигатель. Пассажиры рейса из Бангалора в Кочи в субботу, 18 мая, были в ужасе после того, как часть самолета загорелась всего через несколько минут полета», — говорится в статье. Диспетчерская служба объявила режим «чрезвычайной ситуации», самолет был вынужден совершить резкую посадку. В результате инцидента никто не пострадал. Пожар удалось потушить через 20 минут. Один из пассажиров смог снять видео из салона самолета. На кадрах показано оранжевое свечение за иллюминатором. Во время посадки самолет продолжал гореть. На заднем плане видео слышно, как пассажиры перешептываются. Когда самолет вернулся на взлетно-посадочную полосу, пламя стало еще ярче. Пассажиров при этом просили оставаться на местах и сохранять спокойствие. Пожар был окончательно потушен в 23:12 после того, как на место прибыли пожарные машины аэропорта. В Магадане ранее у самолета Boeing-777 VT-ALH Air India произошли неполадки двигателя. Инцидент случился в июне прошлого года. Самолет выполнял рейс Дели — Сан-Франциско, пишет RT.