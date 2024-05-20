20 мая 2024
19 мая 2024

В городе ХМАО появится автобусная остановка за 1,6 миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Югорске появится новая остановка из-за жалоб жителей
В Югорске появится новая остановка из-за жалоб жителей Фото:

Жители Югорска (ХМАО) пожаловались в мэрию города на неудобное расположение автобусной остановки у поликлиники на пересечении улиц Студенческая и Толстого. Власти приняли решение установить остановочный пункт в другом месте. Для этого из бюджета выделили 1,6 миллиона рублей.

«В Муниципальный центр управления поступали обращения жителей об организации на пересечении улиц Студенческая и Толстого автобусной остановки. На проведение работ из городского бюджета выделено 1,6 миллиона рублей», — написано на сайте ведомства.

Завершить работы по обустройству нового остановочного пункта планируется к середине июля. При этом, подрядчик уже приступил к работам и идет с опережением графика.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО разработали комплексную программу, которая улучшит транспортную инфраструктуру в регионе. Ожидание автобусов сократится с 40 до 15 минут благодаря закупке новых автобусов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Югорска (ХМАО) пожаловались в мэрию города на неудобное расположение автобусной остановки у поликлиники на пересечении улиц Студенческая и Толстого. Власти приняли решение установить остановочный пункт в другом месте. Для этого из бюджета выделили 1,6 миллиона рублей. «В Муниципальный центр управления поступали обращения жителей об организации на пересечении улиц Студенческая и Толстого автобусной остановки. На проведение работ из городского бюджета выделено 1,6 миллиона рублей», — написано на сайте ведомства. Завершить работы по обустройству нового остановочного пункта планируется к середине июля. При этом, подрядчик уже приступил к работам и идет с опережением графика. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО разработали комплексную программу, которая улучшит транспортную инфраструктуру в регионе. Ожидание автобусов сократится с 40 до 15 минут благодаря закупке новых автобусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...