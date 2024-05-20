В городе ХМАО появится автобусная остановка за 1,6 миллиона рублей

Жители Югорска (ХМАО) пожаловались в мэрию города на неудобное расположение автобусной остановки у поликлиники на пересечении улиц Студенческая и Толстого. Власти приняли решение установить остановочный пункт в другом месте. Для этого из бюджета выделили 1,6 миллиона рублей.
«В Муниципальный центр управления поступали обращения жителей об организации на пересечении улиц Студенческая и Толстого автобусной остановки. На проведение работ из городского бюджета выделено 1,6 миллиона рублей», — написано на сайте ведомства.
Завершить работы по обустройству нового остановочного пункта планируется к середине июля. При этом, подрядчик уже приступил к работам и идет с опережением графика.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО разработали комплексную программу, которая улучшит транспортную инфраструктуру в регионе. Ожидание автобусов сократится с 40 до 15 минут благодаря закупке новых автобусов.
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