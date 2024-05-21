Судьи РФ предложили кандидата на пост главы судебного департамента ВС РФ

Судьи нашли кандидата на пост главы департамента
Председателя Арбитражного суда Владислава Иванова рекомендуется назначить генеральным директором судебного департамента при Вооруженных силах России. Об этом сообщили в Совете судей РФ.
"Гендиректором судебного департамента при ВС РФ предложено сделать председателя Арбитражного суда Владислава Иванова", — говорится в сообщении. Информацию передает ТАСС.
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