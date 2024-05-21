Судьи РФ предложили кандидата на пост главы судебного департамента ВС РФ

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Судьи нашли кандидата на пост главы департамента
Судьи нашли кандидата на пост главы департамента Фото:

Председателя Арбитражного суда Владислава Иванова рекомендуется назначить генеральным директором судебного департамента при Вооруженных силах России. Об этом сообщили в Совете судей РФ.

"Гендиректором судебного департамента при ВС РФ предложено сделать председателя Арбитражного суда Владислава Иванова", — говорится в сообщении. Информацию передает ТАСС.

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Председателя Арбитражного суда Владислава Иванова рекомендуется назначить генеральным директором судебного департамента при Вооруженных силах России. Об этом сообщили в Совете судей РФ. "Гендиректором судебного департамента при ВС РФ предложено сделать председателя Арбитражного суда Владислава Иванова", — говорится в сообщении. Информацию передает ТАСС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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