МИД ЕС не станет принимать решения по новым антироссийским санкциям

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Главы МИД ЕС встретятся в Копенгагене, чтобы обсудить 19-й пакет санкций против РФ
Главы МИД ЕС встретятся в Копенгагене, чтобы обсудить 19-й пакет санкций против РФ Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Главы МИД стран Евросоюза не будут принимать решений о 19-м пакете санкций против России на встрече в Копенгагене 30 августа. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

«Мы будем обсуждать санкции и новые меры давления на Россию, но встреча носит неформальный характер, поэтому практических решений принято не будет», — заявила Каллас. Ее слова приводит ТАСС.

Ранее агентство Bloomberg писало, на встрече в Копенгагене главы МИД стран ЕС планируют обсудить вопросы предоставления Украине гарантий безопасности, а также возможность участия нейтральных государств в миротворческих операциях и контроле демилитаризованной зоны. Обсуждение этих тем затронет не только формат Евросоюза, но и «коалицию желающих» с участием Великобритании и Украины.

Также ожидается рассмотрение дополнительных санкций, которые могут войти в 19-й пакет мер против России. Особое внимание будет уделено инструменту противодействия обходу санкций, введенному в 2023 году и предусматривающему запрет на экспорт товаров в третьи страны, если они способствуют нарушению санкционного режима ЕС, передает «Царьград».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главы МИД стран Евросоюза не будут принимать решений о 19-м пакете санкций против России на встрече в Копенгагене 30 августа. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. «Мы будем обсуждать санкции и новые меры давления на Россию, но встреча носит неформальный характер, поэтому практических решений принято не будет», — заявила Каллас. Ее слова приводит ТАСС. Ранее агентство Bloomberg писало, на встрече в Копенгагене главы МИД стран ЕС планируют обсудить вопросы предоставления Украине гарантий безопасности, а также возможность участия нейтральных государств в миротворческих операциях и контроле демилитаризованной зоны. Обсуждение этих тем затронет не только формат Евросоюза, но и «коалицию желающих» с участием Великобритании и Украины. Также ожидается рассмотрение дополнительных санкций, которые могут войти в 19-й пакет мер против России. Особое внимание будет уделено инструменту противодействия обходу санкций, введенному в 2023 году и предусматривающему запрет на экспорт товаров в третьи страны, если они способствуют нарушению санкционного режима ЕС, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...