20 мая 2024

В ХМАО раненые ветераны СВО получат автомобили

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО участники СВО, получившие увечье на фронте, получат автомобили
В ХМАО участники СВО, получившие увечье на фронте, получат автомобили Фото:

В ХМАО ветераны СВО, которые получили увечья на фронте, получат сертификаты на покупку автомобилей, адаптированных под инвалидов. Об этом URA.RU сообщили в Фонде «Защитники Отечества».

«По рекомендациям медико-социальной экспертизы ветеранам СВО будут выдавать сертификаты на приобретение автомобилей, адаптированные под инвалидов», – рассказали URA.RU в Фонде. Первым автомобиль получит ветеран из Сургутского района.

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В ХМАО ветераны СВО, которые получили увечья на фронте, получат сертификаты на покупку автомобилей, адаптированных под инвалидов. Об этом URA.RU сообщили в Фонде «Защитники Отечества». «По рекомендациям медико-социальной экспертизы ветеранам СВО будут выдавать сертификаты на приобретение автомобилей, адаптированные под инвалидов», – рассказали URA.RU в Фонде. Первым автомобиль получит ветеран из Сургутского района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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