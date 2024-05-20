В ХМАО раненые ветераны СВО получат автомобили

В ХМАО участники СВО, получившие увечье на фронте, получат автомобили
В ХМАО ветераны СВО, которые получили увечья на фронте, получат сертификаты на покупку автомобилей, адаптированных под инвалидов. Об этом URA.RU сообщили в Фонде «Защитники Отечества».
«По рекомендациям медико-социальной экспертизы ветеранам СВО будут выдавать сертификаты на приобретение автомобилей, адаптированные под инвалидов», – рассказали URA.RU в Фонде. Первым автомобиль получит ветеран из Сургутского района.
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