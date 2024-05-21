Свердловский самбист выполнит беспощадные задания ради 10 млн рублей

Обладатель кубка Европы по самбо, дзюдоист Сергей Кузнецов из Верхней Пышмы (Свердловская область) впервые стал участником телевизионного шоу, в котором беспощадные задания придумывает искусственный интеллект. Свердловчанин отправился на проект «Титаны», который вскоре выйдет на ТНТ, за победой (на кону 10 млн рублей) и опытом, рассказал URA.RU спортсмен.
«Это мой первый телевизионный опыт и сразу на таком грандиозном спортивном шоу, с крутейшими спортсменами! Не знал, что будут со мной бок о бок такие профессионалы. Хоть это и было в рамках соревнований, все были очень дружелюбные, с позитивным зарядом, за столь небольшой период времени очень сильно сдружились со многими ребятами», — поделился Кузнецов.
Самбист признался, что хочет победить и сравнить свои силы с другими спортсменами. «Я не только самбист, но еще и выступаю по дзюдо. Наше преимущество, это физическая сила, выносливость, сила хвата, поэтому все эти качества нужно было использовать на шоу, также и умственные, потому что на таких непредсказуемых испытаниях невозможно выиграть только за счет физической силы», — рассказал свердловчанин.
Вместе с обладателем кубка Европы по самбо в «Титанах» участвует 42-летняя «железная леди», вице-чемпионка Свердловской области по бодибилдингу Светлана Медведева из Верхней Салды. Свердловчане поборются за 10 млн рублей вместе с другими спортсменами. Среди них 99 участников — чемпионы, бойцы, фитнес-тренеры, каскадеры, спасатели и альпинисты.
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