Пермская модель Playboy Казанцева разбила новый Jaguar

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Машина не подлежит восстановлению
Машина не подлежит восстановлению Фото:

Модель Playboy Анастасия Казанцева из Перми попала в аварию на трассе под Нижним Новгородом. На новом Jaguar, который она купила неделю назад, девушка ехала из Москвы на малую родину, пишут СМИ.

«25-летняя Анастасия Казанцева накануне попала в ДТП в 30 км от Нижнего Новгорода. Девушка на синем Jaguar F-Type во время дождя не справилась с управлением и на скорости врезалась в разделительное ограждение», — пишет SHOT.

По данным telegram-канала, модель не пострадала, но машина не подлежит восстановлению. Анастасия Казанцева на обложку Playboy Monaco попала в феврале 2023 года. Она работает моделью, певицей и музыкальной ведущей. Она — победительница конкурса Miss World Russian Beauty 2023.

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Модель Playboy Анастасия Казанцева из Перми попала в аварию на трассе под Нижним Новгородом. На новом Jaguar, который она купила неделю назад, девушка ехала из Москвы на малую родину, пишут СМИ. «25-летняя Анастасия Казанцева накануне попала в ДТП в 30 км от Нижнего Новгорода. Девушка на синем Jaguar F-Type во время дождя не справилась с управлением и на скорости врезалась в разделительное ограждение», — пишет SHOT. По данным telegram-канала, модель не пострадала, но машина не подлежит восстановлению. Анастасия Казанцева на обложку Playboy Monaco попала в феврале 2023 года. Она работает моделью, певицей и музыкальной ведущей. Она — победительница конкурса Miss World Russian Beauty 2023.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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