Пермская модель Playboy Казанцева разбила новый Jaguar

Модель Playboy Анастасия Казанцева из Перми попала в аварию на трассе под Нижним Новгородом. На новом Jaguar, который она купила неделю назад, девушка ехала из Москвы на малую родину, пишут СМИ.
«25-летняя Анастасия Казанцева накануне попала в ДТП в 30 км от Нижнего Новгорода. Девушка на синем Jaguar F-Type во время дождя не справилась с управлением и на скорости врезалась в разделительное ограждение», — пишет SHOT.
По данным telegram-канала, модель не пострадала, но машина не подлежит восстановлению. Анастасия Казанцева на обложку Playboy Monaco попала в феврале 2023 года. Она работает моделью, певицей и музыкальной ведущей. Она — победительница конкурса Miss World Russian Beauty 2023.
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