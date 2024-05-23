В мире США Байден нашел нового партнера США вне НАТО Politico: Байден предоставил Кении статус главного партнера НАТО 23 мая 2024 в 14:17 Размер текста - 17 + Джо Байден совершил трехдневный визит в Кению Фото: Official White House / Erin Scott Президент США Джо Байден предоставил Кении статус главного партнера НАТО, не входящего в альянс. Об этом пишет газета Politico. «Байден предоставил Кении статус главного партнера, не входящего в НАТО», — говорится в материале. Там добавили, что такое решение американский президент принял в ходе своего трехдневного государственного визита к лидеру Кении Уильяму Самои арапу Руто. Это решение позволит Кении стать первой страной к югу от Сахары, которая получит такой статус. Теперь она сможет получать более современное вооружение из Соединенных Штатов и укреплять сотрудничество в области безопасности, заключил автор. Республиканцы в Конгрессе США 22 мая раскритиковали администрацию президента Байдена за отправку вооружения в Кению вместо их поставки на Украину. Они написали соответсвующее письмо, где изложили свои обвинения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Президент США Джо Байден предоставил Кении статус главного партнера НАТО, не входящего в альянс. Об этом пишет газета Politico. «Байден предоставил Кении статус главного партнера, не входящего в НАТО», — говорится в материале. Там добавили, что такое решение американский президент принял в ходе своего трехдневного государственного визита к лидеру Кении Уильяму Самои арапу Руто. Это решение позволит Кении стать первой страной к югу от Сахары, которая получит такой статус. Теперь она сможет получать более современное вооружение из Соединенных Штатов и укреплять сотрудничество в области безопасности, заключил автор. Республиканцы в Конгрессе США 22 мая раскритиковали администрацию президента Байдена за отправку вооружения в Кению вместо их поставки на Украину. Они написали соответсвующее письмо, где изложили свои обвинения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям