Байден нашел нового партнера США вне НАТО

Politico: Байден предоставил Кении статус главного партнера НАТО
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Президент США. stock, Джо Байден,  stock
Джо Байден совершил трехдневный визит в Кению Фото:

Президент США Джо Байден предоставил Кении статус главного партнера НАТО, не входящего в альянс. Об этом пишет газета Politico.

«Байден предоставил Кении статус главного партнера, не входящего в НАТО», — говорится в материале. Там добавили, что такое решение американский президент принял в ходе своего трехдневного государственного визита к лидеру Кении Уильяму Самои арапу Руто.

Это решение позволит Кении стать первой страной к югу от Сахары, которая получит такой статус. Теперь она сможет получать более современное вооружение из Соединенных Штатов и укреплять сотрудничество в области безопасности, заключил автор.

Республиканцы в Конгрессе США 22 мая раскритиковали администрацию президента Байдена за отправку вооружения в Кению вместо их поставки на Украину. Они написали соответсвующее письмо, где изложили свои обвинения.

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Президент США Джо Байден предоставил Кении статус главного партнера НАТО, не входящего в альянс. Об этом пишет газета Politico. «Байден предоставил Кении статус главного партнера, не входящего в НАТО», — говорится в материале. Там добавили, что такое решение американский президент принял в ходе своего трехдневного государственного визита к лидеру Кении Уильяму Самои арапу Руто. Это решение позволит Кении стать первой страной к югу от Сахары, которая получит такой статус. Теперь она сможет получать более современное вооружение из Соединенных Штатов и укреплять сотрудничество в области безопасности, заключил автор. Республиканцы в Конгрессе США 22 мая раскритиковали администрацию президента Байдена за отправку вооружения в Кению вместо их поставки на Украину. Они написали соответсвующее письмо, где изложили свои обвинения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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