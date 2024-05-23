Байден нашел нового партнера США вне НАТО

Джо Байден совершил трехдневный визит в КениюФото: Official White House / Erin Scott
Президент США Джо Байден предоставил Кении статус главного партнера НАТО, не входящего в альянс. Об этом пишет газета Politico.
«Байден предоставил Кении статус главного партнера, не входящего в НАТО», — говорится в материале. Там добавили, что такое решение американский президент принял в ходе своего трехдневного государственного визита к лидеру Кении Уильяму Самои арапу Руто.
Это решение позволит Кении стать первой страной к югу от Сахары, которая получит такой статус. Теперь она сможет получать более современное вооружение из Соединенных Штатов и укреплять сотрудничество в области безопасности, заключил автор.
Республиканцы в Конгрессе США 22 мая раскритиковали администрацию президента Байдена за отправку вооружения в Кению вместо их поставки на Украину. Они написали соответсвующее письмо, где изложили свои обвинения.
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Президент США Джо Байден предоставил Кении статус главного партнера НАТО, не входящего в альянс. Об этом пишет газета Politico. «Байден предоставил Кении статус главного партнера, не входящего в НАТО», — говорится в материале. Там добавили, что такое решение американский президент принял в ходе своего трехдневного государственного визита к лидеру Кении Уильяму Самои арапу Руто. Это решение позволит Кении стать первой страной к югу от Сахары, которая получит такой статус. Теперь она сможет получать более современное вооружение из Соединенных Штатов и укреплять сотрудничество в области безопасности, заключил автор. Республиканцы в Конгрессе США 22 мая раскритиковали администрацию президента Байдена за отправку вооружения в Кению вместо их поставки на Украину. Они написали соответсвующее письмо, где изложили свои обвинения.